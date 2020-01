Ladri al poliambulatorio Dalla Rosa Prati

Sono entrati nella tarda serata di mercoledì, senza fare danni alla struttura, senza lasciare tracce di effrazione. Poi, sfruttando il buio e la nebbia, si sono infilati nella stanza adibita a reception al piano terra da dove hanno preso le scatole contenenti il fondo cassa. E poi sono spariti.

I ladri hanno colpito al Poliambulatorio Dalla Rosa Prati di via Emilia Ovest e ora sono in corso indagini da parte della polizia per arrivare ad una identificazione che, tuttavia, non appare facile.

Secondo quanto ricostruito finora, i malviventi hanno aperto la porta di ingresso senza fare danni e poi hanno svuotato i cassetti prelevando nove contenitori contenenti, in totale, qualche centinaio di euro, utilizzati come fondo cassa. Dopo la fuga i ladri si sono fermati a poca distanza spaccando le cassettine che sono state trovate abbandonate. E queste avevano evidenti segni di effrazione. Ad accorgersi dell'accaduto il personale arrivato ieri mattina per avviare la normale attività del centro diagnostico.

lu.pe.