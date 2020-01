Tizzano, la parrucchiera va in pensione

BEATRICE MINOZZI

TIZZANO Dopo 44 anni di onorata attività nel cuore del capoluogo, Lorena Rossi appende spazzola, phon e forbici al chiodo e va in pensione.

Con la fine del 2019 si è abbassata per sempre la serranda del negozio di parrucchiera di Piazza Roma, dove Lorena è arrivata nel maggio del 1982, dopo aver fatto sei anni di apprendistato da una zia, la nota – e unica all'epoca – parrucchiera tizzanese Miranda. «Ho iniziato a lavorare giovanissima – ricorda Lorena – e allora si lavorava veramente sodo: da mia zia Miranda si facevano 14 ore continuative di lavoro, dalle 7,30 di mattina alle 10 di sera, e acconciavamo anche 30 persone al giorno.

Erano altri tempi, la gente andava dal parrucchiere almeno una volta alla settimana e mia zia era l'unica parrucchiera a Tizzano».

In molti hanno seguito Lorena anche quando, a 23 anni, si è messa in proprio ed ha aperto il negozio in Piazza Roma.

Erano i mitici anni ‘80 e Tizzano era meta gettonatissima per la villeggiatura.

«A metà degli anni ‘80 la prima squadra del Parma veniva in ritiro a Tizzano – racconta Lorenza – e io ricordo che i giocatori venivano qui dopo gli allenamenti a farsi fare lo shampoo, a comprare il gel e il lisciante, di nascosto dai mister. Il negozio si riempiva di calciatori, ma anche di tante donne che venivano apposta qui per incontrarli».

Tra i clienti famosi di Lorena c'è stata anche l'attrice Laura Antonelli, che si trovava in villeggiatura a Tizzano.

«Questo lavoro mi ha dato molte soddisfazioni – ammette – e io ho sempre cercato di esserne all'altezza tenendomi aggiornata e seguendo diversi corsi». E i tizzanesi, ma anche tantissimi villeggiati, hanno dimostrato di apprezzare il lavoro di Lorena.

«Devo ringraziare mia zia Miranda per avermi insegnato l'arte, ma anche tutti i clienti che mi hanno permesso di lavorare per così tanti anni a due passi da casa. Oggi purtroppo non è più così scontato».

Clienti affezionati, che hanno salutato Lorena con affetto e commozione.

«Una cliente ha voluto prenotare per le 12,30 della mia ultima giornata lavorativa – conclude Lorena – ci teneva ad essere l'ultima, e alla sera mi ha anche chiamato per accertarsi di esserla stata davvero».