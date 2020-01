Borghetto in balìa dei ladri: raffica di furti, magro il bottino

MARIAGRAZIA MANGHI

NOCETO - Una notte movimentata e drammatica: raffica di furti nella frazione di Borghetto di Noceto e nella campagna circostante.

Sono stati scardinati infissi e manomesse porte di ingresso, Molti danni ma scarso è stato il bottino.

La tecnica lascia pensare che si sia trattato di un’unica banda.

Il primo tentativo intorno alle 19.30 in un’abitazione in centro paese sulla strada verso Fidenza in via Santa Margherita. Il proprietario, solo in casa, ha sentito il rumore di un vetro rotto e ha immediatamente capito che qualcuno stava tentando di introdursi nel suo alloggio.

Con coraggio, urlando, ha affrontato l’ombra che si muoveva nell’oscurità e ha messo in fuga il malvivente. Immediatamente dopo ha segnalato l’accaduto al referente del controllo di vicinato che, a sua volta, ha dato l’allarme condividendo il messaggio con i gruppi di Borghetto, Costamezzana e Santa Margherita, avvisando gli iscritti di prestare attenzione, accendere le luci e stare in allerta.

È stato proprio a seguito di questo post che una famiglia, residente a Sanguinaro, ha deciso di andare a verificare che tutto fosse a posto nella nuova casa in ristrutturazione in via don Faraboli a Borghetto e arrivati sul posto hanno trovato l’amara sorpresa: i ladri avevano scassinato una finestra d’accesso, rotto l’anta e il vetro ma, forse disturbati da qualcosa o qualcuno non erano riusciti ad introdursi nell’interno.

Spiacevole scoperta nella mattina di giovedì anche in un’altra villa in ristrutturazione in via Gatta, 43.

Qui i malviventi sono entrati da una porta finestra sul retro, hanno interrotto la corrente elettrica e hanno girovagato nelle stanze.

Tra gli elettrodomestici ancora da installare hanno scelto un nuovo televisore e poi si sono concentrati sugli armadi da cui hanno prelevato biancheria nuova, lenzuola e asciugamani di pregio.

Anche in questo caso, forse disturbati dal cane del vicino di casa, se ne sono andati prima di aver ripulito completamente l’abitazione, lasciando sul terreno circostante evidenti tracce del passaggio del loro furgone.