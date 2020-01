Fidenza dice «no» al circo: salta lo spettacolo già annunciato

Da qualche giorno a Fidenza sono appesi dei cartelli promozionali che annunciano l'arrivo di un circo con animali dal 17 al 26 gennaio, in via Cassani.

In realtà non ci sarà alcuno spettacolo circense nei prossimi giorni e l'amministrazione comunale ritiene utile darne notizia a tutta la cittadinanza in maniera tempestiva.

E' l'amministrazione stessa a spiegare cosa è successo: «Il 7 gennaio, per avviare gli spettacoli il successivo 17 gennaio, i responsabili del circo hanno inoltrato una richiesta di autorizzazione per installare strutture e svolgere attività in area privata. Il Comune immediatamente ha comunicato l'inaccoglibilità della domanda per difetto del termine previsto dal regolamento di presentazione almeno 60 giorni prima per consentire tutte le verifiche anche ai fini delle norme sui pubblici spettacoli e di sicurezza oltre che per il benessere animale».

«A fronte di una richiesta di riesame della decisione del Comune, avanzata nella giornata di giovedì 9 gennaio, il giorno successivo, dopo ulteriori verifiche condotte ha ribadito l'impossibilità di accogliere la domanda. In conseguenza di tale pronunciamento l'amministrazione comunale tiene a sottolineare che non sarà possibile effettuare gli spettacoli pubblicizzati dai cartelli promozionali», conclude l'amministrazione.