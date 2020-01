Salso, i ladri entrano dal balcone e si portano via i gioielli più preziosi

Ancora una volta si è verificata una raffica di furti in città. Dopo una tregua durata una manciata di giorni, nel tardo pomeriggio e nella prima serata di sabato i ladri sono tornati a colpire in varie zone a cominciare da via Vespucci, nel quartiere della Bellaria, dove i soliti ignoti, approfittando dell'assenza della proprietaria, si sono introdotti in un appartamento al primo piano: dopo essersi arrampicati sul balcone, hanno forzato un porta finestra entrando all'interno dell'abitazione.

«Hanno probabilmente agito tra le 18 e le 19 in quanto in quel lasso di tempo ero fuori casa – afferma la proprietaria – Quando sono rientrata mi sono ritrovata anelli, orecchini, collane e braccialetti sparsi sul letto: hanno scelto accuratamente i gioielli d'epoca tralasciando il resto, compresi computer e ipad. Probabilmente erano professionisti e sapevano cosa cercare. Avevo lasciato il mio cagnolino in casa, per fortuna non gli hanno fatto nulla. Una vicina lo ha sentito abbaiare poco prima del mio rientro, forse i ladri erano ancora in casa al mio ritorno e sono scappati. Mi sono spaventata moltissimo, sono una donna sola ed ora ho più paura di prima. Sono sotto shock ed indignata: possibile che non ci sia più sicurezza? Questa strada è già stata presa di mira tante volte anche nel recente passato, essendo in periferia è molto più semplice per i ladri agire. Ora abbiamo creato un gruppo whatsapp per le segnalazioni di persone, autovetture o situazioni sospette. A poche centinaia di metri dalla nostra via c'è un parco dove nottetempo vengono portati a termine vandalismi. Anche l'illuminazione pubblica è scarsa».

Allertati dalla proprietaria, in via Vespucci sono arrivati i carabinieri della compagnia di Salsomaggiore per effettuare un sopralluogo. I residenti tempo fa nel corso di un incontro con l'amministrazione avevano chiesto, tra l'altro, di interdire al traffico la strada, ad eccezione dei residenti, dopo le 18, visto l'elevato traffico dovuto ad un locale presente in zona e starebbero pensando alla creazione di un gruppo di controllo di vicinato. Altri furti sono stati segnalati sui social come in via Alessandrini, dove i ladri sarebbero entrati in un'abitazione nonostante la presenza dei proprietari, impossessandosi di un orologio e di contanti, e nelle vie Marzabotto e La Malfa.

M.L.