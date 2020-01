San Secondo, addio a Gariscendi della Coppini

PAOLO PANNI

SAN SECONDO La comunità di San Secondo piange la scomparsa, all'età di 64 anni, di Tiziano Gariscendi. Originario della vicina Fontevivo (dove continuava a mantenere numerose amicizie), abitava da anni a San Secondo dove era molto conosciuto e stimato, sia per le grandi doti umane che per la sua abnegazione sul lavoro.

Dal 1981 lavorava alla Coppini Arte Oleaira come responsabile finanziario, sempre a stretto contatto con il fondatore, Ernesto Coppini, che lo considerava non solo un eccellente collaboratore ma, soprattutto un grande amico e un fratello.

Nel 2016 al Teatro Regio, in occasione della serata per celebrare i 70 anni dell'azienda, era stato premiato tra i dipendenti storici con la definizione di «La scientificità in finanza».

Garischendi era pratico e preciso e riusciva a risolvere i problemi che i colleghi riscontravano grazie alla sua minuziosa attenzione.

Appassionato di viaggi (quando il lavoro glielo permetteva) e di cucina era molto legato alla famiglia e, in modo particolare alle nipotine Mia e Linda di cui mostrava con orgoglio le foto a tutti i colleghi. Sempre coinvolto nelle attività della Contrada del Grillo, ne era da tempo una delle colonne portanti. In ogni occasione possibile trasmetteva la passione e l'orgoglio di lavorare in azienda.

Nel corso del suo ultimo viaggio nella Valle del Belice, insieme ad Ernesto Coppini (fra i due la stima era reciproca e profonda), si era cimentato nella produzione del condimento al peperoncino tessendone le lodi con tutti i suoi conoscenti al rientro.

Particolarmente commosso, Ernesto Coppini ha voluto ricordare brevemente questo suo grande amico, fratello e collaboratore.

«A Tiziano – ha detto - va il mio grazie, per essere stato al nostro fianco in questi 40 anni, con la sua disponibilità e professionalità, ma soprattutto con la sua amicizia. Il suo supporto è stato un importante sostegno in questo lungo percorso e la sua collaborazione è stata di fondamentale importanza per il raggiungimento dei nostri obiettivi».

Tiziano Gariscendi ha lasciato la moglie Fiorenza, il figlio Filippo con Irene, il fratello Claudio, le adorate nipotine, i nipoti.

I funerali avranno luogo oggi alle 14,30 nella chiesa collegiata di San Secondo.