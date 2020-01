L'imprenditore Pier Luigi Negri è «il salsese dell'anno»

I salsesi lo hanno votato a furor di popolo, incoronandolo personaggio dell’anno.

E’ stato lui, l’imprenditore Pier Luigi Negri, il personaggio preferito dai suoi concittadini, come quindicesimo vincitore del 2019, nel concorso ideato da Vittorio Pezzani di Monte Kanate. I radioascoltatori lo hanno votato per ben 638 volte. Salsese di adozione (è nato infatti a Fiorenzuola), Pier Luigi Negri è oggi uno dei principali estimatori della cittadina termale, oltre che un imprenditore di spicco. Negri è arrivato a Salso, una cittadina che gli piaceva, perché per lui era la più bella del mondo, nel 1972 e ha messo su famiglia nel 1982. Con la moglie Marina ha avuto tre figli: Noemi, Erica e Davide. «Avevo cominciato a lavorare a 14 anni – ha spiegato Negri - proprio in un albergo a 5 stelle. Poi a 17 mi misi in proprio e fondai la Sinp dei fratelli Negri, produzione e vendita pavimenti e piastrelle. Negli anni ‘60 e ‘70 ho inserito nell’attività anche la produzione e vendita di arredo bagno trasferendo l’azienda a Roveleto di Cadeo e, sempre con i miei fratelli, abbiamo iniziato la vendita all’ingrosso di materiali per l’edilizia. Nel ‘75, per la pressione di uno dei miei fratelli, entrammo in Salvarani, ma fu un fallimento. Fu così che nel ‘77 decisi di iniziare la scalata da solo fondando la Negri Spa affrontando un mutuo di due miliardi e mezzo. Nel’ 78 incontrai Marina, con cui mi sposai nell’ 82 e che mi diede tre splendidi figli: Noemi, Erika e Davide. La Negri Spa negli anni fece successo e assunse capitale acquisendo l’outlet “Cambio arredo”. Le due aziende oggi si sono posizionate tra i primi posti in Europa e al primo in Italia occupando più di 30 mila metri quadrati di esposizione. Nel 2005 mi sono reso conto di amare veramente Salso, dove ho scelto di stabilirmi e viverci, e ho comprato il Grand Hotel Centrale. Dopo averlo tenuto chiuso qualche anno mi sono reso conto che occorreva ristrutturarlo e che solo io potevo farlo con passione e perizia». E il resto è storia di oggi sotto gli occhi di tutti. Negri, il grande imprenditore dalle colossali imprese, ha dunque tutti i requisiti per indossare la corona di «Salsese dell’anno». E saranno il sindaco Filippo Fritelli e Vittorio Pezzani, a consegnargli il riconoscimento nella sede dell’emittente salsese. s.l.