Roccabianca, trova 500 euro e li restituisce

ROCCABIANCA Ritrova 500 euro in contanti, racchiusi in un foglietto di carta, sul pavimento del suo negozio e, grazie all'aiuto dei carabinieri, fa in modo che siano restituiti al legittimo proprietario. Lodevole gesto di senso civico da parte di Erica Balladini, titolare della tabaccheria «Non solo tabacchi» di Roccabianca.

Ieri mattina, con comprensibile sorpresa, la donna si è ritrovata, sul pavimento, il foglietto con racchiusi i 500 euro ed ha subito intuito che qualcuno doveva averli persi. Ha così avvertito i carabinieri della stazione di Roccabianca che, rapidamente, sono risaliti al proprietario. Gli uomini dell'Arma, accertato che il foglietto che conteneva i contanti era una ricevuta bancaria, dopo aver effettuato alcune verifiche, sentendo anche il personale della banca, hanno rapidamente risolto il caso ed hanno subito contattato chi li aveva perduti. Si tratta di un giovane indiano della zona che, poco prima, si era recato in un istituto bancario locale prelevando quella cifra. Si era poi recato nella tabaccheria per effettuare alcuni acquisti e non si era reso conto del fatto che le banconote gli erano cadute a terra. L'uomo è stato quindi convocato in caserma dove la cifra gli è stata interamente restituita alla presenza della commerciante che, con grande senso civico, si è prodigata per risalire a lui. L'uomo ha tenuto a ringraziare pubblicamente sia Erica Balladini che i carabinieri di Roccabianca (in particolare il maresciallo Maurizio Ampollini) per la sensibilità e il senso civico dimostrati nei suoi confronti.

r.c.