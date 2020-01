Caso Dialcenter, assolti tutti gli imputati

GEORGIA AZZALI

FORNOVO - Nessun gruppo che tramò ai danni del Servizio sanitario intascando rimborsi non dovuti per oltre 400 dialisi mai effettuate tra il 2010 e il 2014. Tutti assolti: presidente, medici e infermieri del poliambulatorio Dialcenter. Associazione a delinquere, truffa aggravata e anche falsità ideologica: questi i reati contestati, a vario titolo, agli imputati. Ma non ci sono responsabilità per Gian Piero Longinotti, presidente della struttura, per Manuela Lavezzini, coordinatrice infermieristica, per i medici Cristina Carla Bianchin e Mauro Ragaiolo e per gli infermieri Giuseppe Corsello e Cesarino Rosa. Complesso il dispositivo, perché in molti casi l'assoluzione è scattata con la formula piena, in altri in base al secondo comma dell'articolo 530 (ossia quando manca la prova, è insufficiente o è contraddittoria), mentre per i reati fino al giugno 2012 è scattata la prescrizione. Assolta anche la società Dialcenter, accusata di aver violato la legge 231 sulla responsabilità amministrativa degli enti.

L'accusa era che tra il 2010 e il 2014 fosse stato richiesto il rimborso per centinaia di dialisi annotate falsamente nelle schede dei pazienti. L'indagine, portata avanti dal Nas, era stata coordinata dal pm Giuseppe Amara, che si è trasferito a Modena, e il caso è stato «ereditato» dal pm Francesca Arienti. Molto soddisfatti, alla lettura della sentenza, gli avvocati difensori Gentian Alimadhi, Luigi De Giorgi, Daniele Carra, Amerigo Ghirardi, Fernando Rucci e Maria Teresa Argenide Cavalca.