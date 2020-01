Mauro Coruzzi ha ascoltato i brani delle cantanti in gara a Sanremo

Come non ci fosse un domani, azzerate tutte le altre questioni sul «tappeto» (qualcuno prima o poi dovrà passarci l’aspirapolvere…) l’Italia mica s’interroga su «proporzionale o maggioritario», mentre freme e trema per l’ormai imminente Festival di Sanremo, prossimo allo start il 4 febbraio e già «auscultato» dalla stampa in apposito loco quale l’auditorium della Rai a Milano.

24 canzoni, una pausa tra le prime e le seconde dodici ( il buffet che fa da collante..) e poi tutti a cercare il segno, la cifra, chi il nuovo che avanza o il vintage che ritorna ad essere tale senza essere mai passato realmente di moda… Poche donne, il necessario dice Amadeus che si prepara a governare il vascello dei cantori, ma sono loro a stupire di più: una ultrasettantenne Rita Pavone che, indiavolata come mai prima, s’inerpica su tutte le sette note possibili e anche quelle oltre cantando un brano scritto dal figlio George ( le novelline imparino come si fa a gestire una carriera lunga ormai ben oltre mezzo secolo), e poi Tosca, il limpido di una voce sublime, con l’ausilio di una sezione d’archi e nessun orpello, salvo poi passare alla sfacciata Elettra Lamborghini che, dovesse mai darci dentro col ritmo della sua canzone, è anche capace di buttar giù un paio di palme rivierasche con quel baule che ha al posto del fondo schiena… Ci pensa Irene Grandi a fare la cinquantenne rockettara , come una Tina Turner rigenerata dal mezzo secolo e da un Vasco Rossi autore che per donne a Sanremo s’era già speso con l’insuperabile Patty Pravo di «Dimmi che non vuoi morire», sul finire del secolo scorso.

Levante (mi vien da sempre da dire a quando un duetto con Ponente, siamo o no in Liguria?) e poi il nutrito drappello delle «figlie di Maria» (de Filippi) a nome Giordana Angi e Elodie: certo, il glamour delle Bertè , delle Oxa, o del paleolitico di Jula de Palma e della gigantessa Regina a nome Nilla Pizzi è un ricordo da vecchi scarponi in zona comfort col jurassico garantito, ma come le cime delle montagne, non tutte le vette hanno la stessa altezza…