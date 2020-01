Sepe senza colpe, Gagliolo incessante

PAOLO GROSSI

Il migliore GAGLIOLO 6,5

Ha evoluto il suo bagaglio e con il nuovo sistema aggiunge alle notorie doti di marcatore e incontriate anche una disinvolta fase offensiva come fluidificante. Specie nel primo tempo è incessante nell’appoggiare l’attacco, spesso basato proprio su di lui. Nella ripresa è più bloccato.

6,5 SEPE

Sui gol non ha colpe anche perché la deviazione di Darmian ha cambiato la traiettoria del primo. Effettua invece alcune parate determinanti, tipo quella su Danilo. Ha dovuto giocare tanto con i piedi per eludere il pressing juventino e lo ha fatto quasi sempre bene. A farfalle al 90’.

6,5 DARMIAN

Un primo tempo in cui ha spesso fronteggiato Cr7 rischiando qualcosa ma facendo anche diverse efficaci chiusure. Nella ripresa spinge molto e crea grattacapi agli avversari.

6 IACOPONI

Partita energica, con tante letture non semplici sui frequenti tagli in area degli avversari che un po’ tutti arrivano a buttarsi nei 16 metri. Eppure non ha mai ceduto un centimetro.

6 ALVES

Regia difensiva con poche sbavature ma la Juve fa pochi cross e lui non ha modo di far valere la sua superiorità nel gioco aereo. La pressione bianconera non gli consente di dare il suo contributo in fase di costruzione.

6 SCOZZARELLA

Non aveva un compito facile perché da quelle parti la Juve fa una girandola di movimenti e ci passano un po’ tutti, quindi riferimenti non te ne danno. Lui però ha fatto la sua parte dando ordine e chiudendo più traiettorie di passaggio possibili. Suo l’assist, ben calciato, per Cornelius.

6 SPROCATI

Ha sul destro il pallone del 2-2 ma De Ligt intercetta il suo rasoterra. Peccato.

5,5 HERNANI

A fianco di Scozzarella nel 4-2-3-1 sembra più a suo agio mettendoci un pizzico di personalità in più. Poi è chiaro che spazi così stretti come quelli che ti lascia la Juve non sono il suo pane. E’ in ritardo su Cr7 nel 2-1 e quando cerca il tiro escono delle faloppe.

5,5 KULUSEVSKI

Un primo tempo in punta di piedi. Né con Alex né con Danilo è riuscito a combinare qualcosa sulla destra. Nella ripresa si dà più da fare e dal suo lato con Darmian combinano alcune belle iniziative.

sv SILIGARDI

5 KUCKA

Il flipper della Juve che gioca sempre a due tocchi ha fatto correre a vuoto sia lui che molti suoi compagni, tant’è che a fine primo tempo di fronte al possesso palla avversario del 62% i crociati hanno fatto appena due falli. Lui poi era alla terza gara in sette giorni e ha pagato dazio.

6 KURTIC

Vale lo stesso discorso fatto per Kucka. La palla agli altri non la prendi su, quando ti arriva non hai sbocchi né spazi. Insomma, una serata poco gratificante. Però nella ripresa cresce e un suo tiro è l’unico impegno per il portiere avversario.

5 INGLESE

La sfortuna si è accanita ancora con lui, che s’è rifatto male e anche benino. Il suo primo tempo però è stato deludente. S’è infortunato nell’unica vera elevazione, perché ormai Sepe non lo cerca neppure più coi suoi rinvii.

6,5 CORNELIUS

Che dire? Entra e segna. Ma non si limita a quello. Lotta su ogni pallone, mette in ambasce fisicamente gli avversari, fa sponde e torri. Una garanzia, e poi adesso che Inglese è tornato ai box, diventa indispensabile.

6 ALL. D'AVERSA



La squadra ha fatto la partita che poteva e doveva, più che dignitosa pur se stanca e contro una Juve in gran forma. La pecca è stata il non riuscire mai a ripartire per oltre un’ora ma il 4-2-3-1 cresce, mette a loro agio vari elementi (ma non Kucka) e promette di rendere bene nel prosieguo. Domenica ricomincia il nostro campionato e questo ko non fa certo male.