Addio alla maestra Albertina Marcellini: una vita per la scuola e la famiglia

Se n'è andata Albertina Marcellini vedova Bocchi, una vita per l'insegnamento. Figura conosciuta e stimata, aveva 81 anni, di cui tanti dedicati alla scuola. Albertina, dopo essersi diplomata maestra, ha insegnato dalla metà degli anni Sessanta sino al 1998, anno in cui è andata in pensione per poter curare e stare vicino al marito, Gianluca Bocchi, che in quell'anno era in lista per il trapianto di cuore, avvenuto poi nel marzo ‘99.

Con profonda dedizione e affetto, Albertina, è sempre stata al fianco del marito, sostenendolo in ogni istante. Fra l' altro Gianluca Bocchi, è stato per alcuni anni, il presidente della Famiglia Fidentina, promuovendo col direttivo del sodalizio, tante iniziative culturali per la città. Era anche un bravo vignettista, collaborando con le sue caricature ad impreziosire il foglio satirico della Famiglia Fidentina, il Numero Unico.

La maestra Albertina per molti anni ha insegnato al plesso della De Amicis, la storica scuola, dove sono passate intere generazioni di fidentini.

Un'insegnante che ha svolto il proprio lavoro con passione, contribuendo alla formazione di tanti piccoli borghigiani. E' rimasta vedova nel dicembre 2003. Albertina adorava i suoi nipoti Laura e Alberto, che ha accudito con infinito amore.

Dopo una brevissima malattia, ha lasciato le figlie Elena e Paola con Roberto, i nipoti Laura e Alberto, i parenti.

Il rosario è stato recitato ieri sera, nella chiesa di San Francesco, con larga partecipazione di fedeli.

Il funerale sarà celebrato questa mattina, alle 10, partendo dalla camera mortuaria di Vaio, per la chiesa parrocchiale di San Francesco, dei Frati cappuccini.

s.l.