Vandali in azione nella notte: danni allo Zoja

Oltre ad una lunga serie di furti commessi e tentati nelle ultime settimane, la città termale si trova a fare i conti anche con numerosi atti vandalici, l'ultimo dei quali è stato portato a termine ai danni dello stabilimento Zoja che, come è noto, a seguito del concordato dell'azienda termale da qualche tempo è passato in mano privata e più precisamente alla società Terme di Salsomaggiore e Tabiano.

I soliti ignoti si sono introdotti all'interno della struttura dopo aver forzato una delle finestre: una volta all'interno, hanno danneggiato suppellettili e muri lasciando fortunatamente intatti gli strumenti utilizzati per le cure. Evidentemente non contenti della bravata, i vandali hanno danneggiato anche alcune autovetture di servizio utilizzate dalla società. Ad accorgersi di quanto accaduto sono stati alcuni dipendenti. Gli atti vandalici sono stati denunciati ai carabinieri della città termale. Lo stabilimento termale si trova in parco Mazzini e soprattutto la parte retrostante della struttura, quella che si affaccia su largo Sabin, risulta particolarmente buia a maggior ragione dopo che è avvenuta la sostituzione dei vecchi impianti luce con quelli più moderni a led. Da tempo i cittadini che usufruiscono di questo polmone verde chiedono all'amministrazione che tutta la zona di parco Mazzini venga maggiormente illuminata e auspicano una maggiore presenza delle forze dell'ordine per aumentare la sicurezza cercando di limitare la situazione di degrado che si è venuta a creare.

M.L.