Il nuovo vicesindaco di Soragna è Giovanni Borlenghi

SORAGNA L’amministrazione comunale di Soragna ha ufficializzato il conferimento dell’incarico di nuovo vicesindaco a Giovanni Borlenghi, già assessore con deleghe a bilancio, lavori pubblici e ambiente. Borlenghi prende il posto del dimissionario Federico Giordani, le cui deleghe sono passate al sindaco Salvatore Iaconi Farina.

«Manca poco alla scadenza del mandato amministrativo - ha chiarito il primo cittadino - e non si dovrebbe rivelare necessaria la nomina di un nuovo assessore, visto anche il mio ruolo di sindaco a tempo pieno». La scelta di Borlenghi come nuovo vicesindaco è stata «espressione unanime di tutti i componenti della maggioranza consiliare», ha aggiunto Iaconi Farina. Borlenghi ha così ringraziato «per la fiducia accordata. Cercherò di perseguire con il massimo impegno gli obiettivi che ci eravamo prefissati al momento della nostra nomina, in quanto scelti dai cittadini ai quali avevamo garantito massimo ascolto, trasparenza e correttezza: saranno mesi di intenso lavoro, in quanto la legge di bilancio e il decreto milleproroghe modificheranno il bilancio degli enti locali, rendendo necessario, nel contesto amministrativo comunale, assumere delibere che caratterizzeranno la consistenza dei tributi locali ma offriranno la possibilità di avviare nuovi investimenti». Iaconi Farina ha ribadito i propri ringraziamenti al dimissionario Giordani «per il suo operato nella realtà soragnese».

M.D.