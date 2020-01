L'addio di Pizzo a Mauretta Pindaro

SAN SECONDO Sperava di ritornare presto a casa, a Pizzo di San Secondo, e riabbracciare la sua adorata famiglia, ma Mauretta Pindaro non ce l’ha fatta. In pochi mesi un grave male se l’è portata via, a soli 61 anni: la donna è spirata domenica sera all’ospedale Maggiore. «Una malattia - ricorda la nuora Elisa - in cui era lei a confortare noi, cercando di mostrarsi forte nonostante la sua sofferenza».

Mauretta ha lavorato per 40 anni nell’azienda di arredamenti Lamm, di San Secondo, dove era inserita nel reparto della tappezzeria: da quattro anni in pensione, Mauretta aveva mantenuto uno splendido rapporto di amicizia con gli ex colleghi di lavoro. Nella sua casa di Pizzo, Mauretta si era dedicata alla passione del giardino, ma soprattutto era diventata nonna a tempo pieno, grazie a Mattia, uno dei suoi due nipoti - l’altra è l’11enne Rebecca - che il figlio Luca, con Elisa, aveva donato a lei e al marito Dante tre anni e mezzo fa. Sposata da 37 anni con Dante Zarotti, noto elettricista di Pizzo, Mauretta ha sempre collaborato con il circolo della frazione.

M.D.