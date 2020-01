Luca Salsi: «Falstaff è come me»

ILARIA NOTARI

Luca Salsi ingrandisce il suo regno con l'ultima opera verdiana, una vera invenzione teatrale del Cigno di Busseto capace a ottant'anni di reinventare il proprio linguaggio musicale. Il grande baritono parmigiano, reduce dal successo nella «Tosca» della Scala di Milano, domani sera debutta il ruolo di Falstaff al Teatro Municipale di Piacenza.

La produzione, con un cast di tutto rilievo in cui figura il baritono Vladimir Stoyanov, vede al debutto anche il giovane regista piacentino Leonardo Lidi, pluripremiato nel teatro di prosa e che firma per la prima volta una regia d'opera.

Salsi, dopo essere stato per cento recite Ford al fianco di grandi nomi come Renato Bruson, è arrivato il momento di debuttare Falstaff. Sir John è un personaggio pieno di sfumature. Se ne manca una si rischia di trasformarlo in altro. Come lo ha affrontato?

«E' un'opera difficilissima da un punto di vista interpretativo perché è lontanissima dal carattere che canto sempre ovvero i cattivi, i padri, personaggi che muoiono, spesso figure nobili che mi calzano addosso, da affrontare con un canto legato. Falstaff invece l'ho dovuto costruire perché non mi viene naturale. Ford è un ruolo molto più immediato. Falstaff no, è come Jago o Macbeth, ruoli difficili dove dietro c'è Shakespeare, cioè non è “Il trovatore”».

Per Verdi stesso Falstaff rappresenta un genere lontano da ciò che aveva fatto fino a quel momento ma che per decenni aveva sognato di avvicinare: un'opera comica. Il testo ci lascia importanti messaggi. E' autobiografica secondo lei?

«Assolutamente sì, infatti cerco di pensare a come si sentiva Verdi quando lo stava componendo. C'è un meraviglioso carteggio tra Verdi e Boito dove il Maestro continua a scrivere lettere su lettere nelle quali descrive ogni dettaglio: il pancione è tormentato, il pancione sta camminando, oggi è d'umore terribile e via così. Secondo me lui si sta rivolgendo a se stesso, nonostante fosse un uomo magro, ma a livello di umore parla a sé e in quest'ottica mi ha aiutato molto, così come pensarla come opera comica. Verdi, sia a Boito che a Ricordi, ha detto che voleva scrivere un'opera comica anche in barba a Rossini e Donizetti che avevano sempre sostenuto che non sarebbe mai stato capace di scriverne una. Quindi Falstaff deve essere comica, ovvero non troppo seria ma neanche buffa».

Secondo lei è un'operazione riuscita o come dice qualcuno, il Falstaff non è bello perché “non è Verdi”.

«Che stupidaggine. Forse lo dicono gli stessi che pensano che Verdi abbia sbagliato il finale di Celeste Aida. Questo è super Verdi. E' diverso certo, non è il Verdi delle cabalettone e degli ariosi. E' un Verdi che guarda al futuro e che ti fa pensare che se fosse vissuto altri vent'anni chissà cosa avrebbe scritto. Forse avrebbe composto un'opera alla Giordano, alla Puccini, alla Cilea, sicuramente un'opera di grande Verismo perché va lì, si sente che va lì. Credo ci sia anche molto dei suggerimenti di Boito dentro».

Come si sente addosso il personaggio di Sir John?

«E' comodo vocalmente ma incredibilmente difficile da interpretare perché ogni volta che guardi una pagina vedi una cosa che Verdi ha scritto e che bisognerebbe fare. Sono sincero, ora non riesco a fare tutto. Forse fra cento recite. E' come il Macbeth, il Boccanegra, come Jago: ruoli complessi, al debutto non riesci a renderli già completi. Uno fa il massimo ma è talmente denso di agogica musicale che è difficile e più vado avanti e più scopro dettagli. Ma me lo sento bene perché Falstaff è simile a me, in un momento è arrabbiatissimo e dopo un minuto sorride, poi torna furioso».

«Tutto nel mondo è burla». Nel finale il compositore, a volte criticato per la semplicità degli accompagnamenti ed etichettato come “quello dello zumpappà”, sorprende tutti con una fuga gestita in maniera magistrale. Qual è il messaggio, il testamento?

«Parla di sé anche nel finale. Sta dicendo: a Busseto e a Parma mi avete sbeffeggiato, deriso, mi avete criticato per la mia storia con la Strepponi, non mi avete ammesso al Conservatorio di Milano però senza di me non avreste fatto niente. Anche a Milano né il Conservatorio né La Scala sarebbero stati lo stesso senza Giuseppe Verdi. Il testo infatti dice: “L'arguzia mia crea l'arguzia degli altri”. Falstaff è il testamento verdiano. E' lui grasso! Io lo vedo così. Arrivato alla fine della sua vita si sfoga: “sapete cosa vi dico? Siete tutti gabbati! Vi prendo per i fondelli perché me ne avete dette di tutti i colori, mi avete offeso, avete buato le mie opere ma chi se ne frega! Ho fatto la musica che volevo fare, ho vissuto la vita come la volevo vivere e scrivo anche un'opera comica”. Poi non dimentichiamo che è sempre teatro, è una commedia e, come dirà poi Leoncavallo, il teatro e la vita non sono la stessa cosa».