Piacenza rivuole Verdi: «E' piacentino e va celebrato a dovere»

PAOLO PANNI

BUSSETO - Il maestro Giuseppe Verdi è da considerare parmense o piacentino? Un interrogativo che, di tanto in tanto, torna attualità e che, anche in passato, ha causato qualche schermaglia tra le due province emiliane. Di certo, in questi giorni in cui per altro ricorre il 119º della morte, mette d'accordo, e non è poco, la politica. Infatti, a Piacenza, pochi giorni fa, il Consiglio comunale, nientemeno che all'unanimità, ha approvato una proposta del consigliere Antonio Levoni (Liberali Piacentini) in cui si afferma che Verdi era piacentino e va celebrato a dovere.

«Per l'ennesima volta – ha detto Levoni - Verdi viene classificato come “parmense”, in occasione degli eventi per Parma Capitale della Cultura 2020. Bisogna organizzare al più presto eventi che richiamino l'origine piacentina del celebre compositore».

A lui ha risposto l'assessore alla cultura Jonathan Papamarenghi ricordando che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, durante l'inaugurazione dell'anno della cultura a Parma, parlando del Cigno non lo ha attribuito «a un territorio rispetto ad un altro» ricordando anche che venerdì ci sarà la prima del Falstaff al teatro municipale.

Christian Fiazza del Pd ha ricordato che il maestro «fu anche consigliere provinciale piacentino, però – ha detto - i parmigiani sono bravi nel fare promozione al loro territorio».

«La piacentinità di Verdi non è in discussione – ha poi rimarcato Nelio Pavesi (Lega) - però ci siamo fatti scippare molte cose da Parma, come la Cassa di Risparmio e il 118» ed è «stato associato a Parma – ha aggiunto Massimo Trespidi (Liberi) - perché i suoi interessi economici, da imprenditore agricolo, erano tutti rivolti su quel territorio».

Trespodi manche anche auspicato la ristampa, da parte della Banca di Piacenza, di un libro ormai introvabile legato alle origini piacentine del maestro e la realizzazione di un museo incentrato sulla presenza piacentina del maestro.

Andrea Pugni del Movimento 5 Stelle ha sollecitato la posa di una targa per ricordare i numerosi soggiorni del maestro all'albergo San Marco. «Purtroppo – ha detto Mauro Saccardi (Gruppo Misto) – il mondo lo conosce come parmense, anche se tutti sappiamo che è piacentino. Tra gli obiettivi per quest'anno, oltre alla valorizzazione del Klimt ritrovato, bisogna recuperare Verdi, magari unendo i due progetti» ed infine il capogruppo Pd Stefano Cugini ha sottolineato che «Verdi è una figura mondiale talmente alta che ha perso qualsiasi connotato territoriale. Trovo stucchevole portare avanti questa diatriba dopo decenni contro Parma. Non interessa a nessuno dove fosse la riga del confine della sua vita. Sicuramente era attaccato al nostro territorio e dobbiamo valorizzarlo, senza però fare la gara sul fatto che “fosse più piacentino che parmigiano”».

L'atto del consiglio comunale di Piacenza non è certo passato inosservato nella terra natale del maestro. A Busseto, il sindaco Giancarlo Contini ha detto: «Fa piacere che i cugini piacentini scoprano la vera origine di Verdi, ma non dobbiamo dimenticarci di quanto è stato fatto a Parma e Provincia in questi anni con il Festival Verdi e tutte le iniziative correlate. La mamma di Verdi era piacentina e ha conosciuto il papà Carlo a Saliceto, poi si sono trasferiti alle Roncole dove Verdi è nato e ha mosso i primi passi nel mondo della musica. Senza dimenticare la Villa di Sant'Agata».

«Certo - ha aggiunto l'assessore al turismo Marzia Marchesi - che Verdi è piacentino. Verdi è piacentino come è parmense, come è milanese, francese ed italianissimo. Verdi è del mondo, perchè Verdi stesso scelse il mondo come casa; il più cosmopolita del suo tempo, come sempre avanti a tutti; anche di molti nostri contemporanei. Verdi è di ogni città che decide di celebrarlo nei grandi teatri come nelle piccole ricorrenze che sia un solo giorno all'anno o con grandi apparati come il Festival Verdi. Busseto è lì a ricordarlo, Verdi è nostro, cioè di tutti quelli che lo amano. Sono certa – ha concluso - che Piacenza saprà fare passi importanti, ora, per ridare vita ai suoi luoghi verdiani».