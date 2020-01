Salso, ladri al «Cavallo» di Scipione: rubate sigarette e cassa

Ennesimo raid alla trattoria Cavallo di Scipione Ponte. A sparire sono stati tutti i pacchetti di sigarette presenti sull'espositore e il registratore di cassa all'interno del quale si trovavano poche decine di euro.

I malviventi sono entrati in azione tra le 4 e le 5,30 della notte tra mercoledì e ieri: dopo aver forzato una delle finestre della cucina che si trova sul retro, lontani dunque dalla vista di eventuali passanti, si sono introdotti all'interno della struttura rubando tutti i pacchetti di sigarette presenti sull'espositore e portandosi via anche il registratore di cassa prima di darsi alla fuga indisturbati. A rendersi conto di quanto accaduto è stato il titolare della trattoria, Marco Dioni, al momento della riapertura dell'attività.

«Quando sono entrato ho visto subito quello che mancava e ho fatto un giro nel locale per vedere da dove fossero entrati – afferma – Per fortuna non hanno portato via nient'altro rispetto alle sigarette ed al registratore di cassa. Quest'ultimo l'ho ritrovato vicino al parcheggio, mentre le monete del fondo cassa sono state trovate in ordine sparso dall'altra parte della strada lungo il passaggio pedonale che porta al panificio. Probabilmente per non fare rumore o per non insospettire qualche passante hanno lasciato una macchina nel parcheggio che si trova nei pressi del panificio: sono quindi arrivati qui e se ne sono andati a piedi. Purtroppo non siamo più sicuri e non ci sentiamo tutelati. E la paura aumenta sempre di più dopo ogni furto».

Il sospetto cade su alcune persone che sarebbero state viste aggirarsi nelle sere scorse muniti di torce elettriche nei pressi di Scipione Ponte e di Case Passeri dove sarebbero stati tentati altri furti. Al titolare non è rimasto altro da fare che telefonare ai carabinieri della città termale che sono giunti a Scipione Ponte con una pattuglia per un sopralluogo. M.L.