«Quanti ricordi in questa mostra»

VITTORIO ROTOLO

Ogni prima pagina della Gazzetta di Parma che racconta un avvenimento di portata storica per la nostra città, evoca in Mauro Coruzzi – in arte Platinette – un ricordo particolare. Lui, che parmigiano lo è fino al midollo e che i primi passi della sua brillante carriera artistica li ha mossi proprio all'interno del nostro gruppo editoriale. «A Radio Parma. Era il 1975», ricorda il conduttore radiofonico e televisivo che, insieme alla sorella Maura, ha visitato la mostra dedicata ai 285 anni della «Gazzetta di Parma», a Palazzo Pigorini.

Ha ammirato i pannelli e tutti i cimeli custoditi nelle teche, ascoltando con attenzione le «chicche», sotto forma di aneddoti e curiosità, illustrate dal direttore della Gazzetta di Parma, Claudio Rinaldi. Si è anche emozionato e non poco, Mauro, davanti ai filmati d'epoca di Tv Parma e alle foto che lo ritraevano, giovanissimo, negli studi di Radio Parma.

Due persone, le porta sempre nel cuore. «Una è Anna Maria Bianchi, splendido volto televisivo. L'altro è Carlo Drapkind, il mio primo direttore. Con lui arrivavamo sempre insieme in redazione: mi ha insegnato moltissimo». Risale sempre al 1975 il primo «pezzo» che Mauro Coruzzi firmò per la Gazzetta di Parma. «Un'intervista a Patty Pravo che si esibiva al Jumbo di Fontanellato. All'epoca, il brano Pazza idea già spopolava. Quella sera, non c'era un giornalista disponibile a coprire l'evento. Scelsero me. Con Patty, in seguito, saremmo diventati pure grandi amici».

Sorride Coruzzi, davanti al suo «ritratto» colto dall'obiettivo del fotografo Edoardo Fornaciari, che qualche anno fa decise di immortalarlo per la rubrica «Parmigiani», sulla «Gazzetta». «Parma è stata resa grande dalla cultura e dai suoi protagonisti più illustri. Eppure, spesso, si tende a dimenticarlo. Qualche giorno fa, il ministro Franceschini ha definito il videoclip un'opera d'arte. Bene, il nostro territorio può rivendicare la paternità del videoclip dal momento che, nel 1981, a Salsomaggiore nacque un Festival dedicato proprio ai videoclip». Un pensiero speciale, Coruzzi lo rivolge infine a Pietro Barilla. «Toccò proprio a me commentare i suoi funerali, in diretta su Tv Parma – svela -. Che grande uomo Barilla. Un imprenditore illuminato, che aveva un profondo rispetto per i suoi dipendenti ed amava la cultura».