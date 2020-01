Bedonia, addio al re dei gelati Antonio Molinari

GIORGIO CAMISA

BEDONIA Nei giorni scorsi è scomparso Antonio Molinari, uno degli emblematici discendenti degli «inventori» del gelato del Penna: i Molinari infatti furono i primi ad emigrare in Gran Bretagna per preparare e poi distribuire con il carrettino l’amato e gustoso dolce freddo. Anche Antonio è stato uno di quelli e ha lasciato un segno indelebile nella storia che hanno scritto questi personaggi. Antonio Molinari, 83 anni, nato il 19 dicembre del 1936 a Strepeto, era il più grande dei suoi sei fratelli. A 14 anni fu impiegato come mulattiere addetto al trasporto dei sacchi di carbone che veniva preparato sul Monte Penna e portato a valle dove a Ponte Strambo erano in attesa i camion per il porto di Genova. Poi, a 19 anni, la svolta della sua vita: varcare la Manica e creare un’attività nuova e più redditizia, un mestiere che già esercitavano i suoi genitori e che in quel paese era poco popolare: il gelataio. Primo tentativo in uno scantinato della cittadina di Yorkshire: di notte la prima crema e l’impegnativo trattamento per farla ghiacciare e poi, al mattino, in piazza con un carrettino e la distribuzione.

Il gelato di Antonio andava a ruba e molto spesso in un’ora aveva esaurito la scorta. Nel 1966 sposò la sua compagna di sempre Irene con la quale aveva festeggiato da poco i 53 anni di matrimonio, grazie anche a lei fondò la rinomata azienda Deeside Creameries ancora oggi attiva e condotta dai suoi nipoti. Una crescita incredibile, vendita al dettaglio e all’ingrosso, un piccolo impero nato dalle mani ruvide di un mulattiere. Nel 1989 il definitivo rientro nella sua Bedonia per dedicarsi alla famiglia ed ai tanti conoscenti riservando con umiltà tempo e risorse per i più deboli. Molto sensibile e religioso, devoto alla Madonna di San Marco della quale si sentiva protetto e spesso aiutato. Il suo hobby era andar per funghi sul Monte Penna e passeggiare lungo quei sentieri che gli ricordavano le sue fatiche e la sua gioventù. Tantissime persone, a dimostrazione di quanto era conosciuto e stimato, hanno partecipato ai suoi funerali. Antonio lascia la moglie Irene, la figlia Stefania con Giovanni le adorate nipoti Valentina con Michele e Chiara con Lorenzo le quali dall’altare hanno dedicato un bellissimo ricordo al loro caro nonno, le sorelle, parenti e amici che lo ricorderanno come un gran lavoratore ma soprattutto come un uomo sensibile e pacato, sempre pronto ad aiutare i più deboli.