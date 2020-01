Conticini e Ward: «Resteremo nudi ma sarà divertente»

MARGHERITA PORTELLI

Lasceranno il Regio a bocca aperta, fra risate non stop e qualche dettaglio «piccante». Paolo Conticini e Luca Ward saliranno stasera e domani sul palcoscenico del teatro cittadino con l'acclamato «The Full Monty», che ritorna, a vent'anni dalla prima edizione del musical di Broadway, con un cast e un'edizione completamente rinnovati, nello spettacolo che porta la firma di Massimo Romeo Piparo (inserito nel cartellone di «Tutti a Teatro», di Caos Organizzazione Spettacoli, in partnership con Arci Parma). Vedremo così i due attori, insieme a un nutritissimo cast, nei (pochi) panni di un gruppo di disoccupati che si improvvisano spogliarellisti per sbarcare il lunario. Lo spettacolo, tratto dall'omonimo film inglese campione d'incassi del 1997, è stato scritto da Terrence McNally e musicato da David Yazbeck, e racconta una storia che è tanto divertente quanto densa di tematiche delicate e più che mai attuali: dalla disoccupazione alla necessità, di cui sempre più spesso sentiamo parlare, di doversi «reinventare». Abbiamo intercettato i due attori in tour e ci siamo fatti spiegare che cosa ci attende.

Conticini e Ward, il Regio vi ricorda ancora in accoppiata nell'applauditissimo «Mamma mia». Ora un musical diverso ma altrettanto divertente. Quale la carta vincente di questo spettacolo?

Conticini «Non so se si possa parlare di carta vincente, ma a dare valore allo spettacolo credo sia prima di tutto il gruppo di lavoro. Professionisti che hanno messo insieme competenze e passione e hanno dato vita a qualcosa di speciale».

Ward «È una risata continua, dall'inizio alla fine, talvolta anche noi facciamo fatica a trattenerci tanto è travolgente lo spettacolo a livello umoristico».

Si ride, si riflette, ci si spoglia e si canta parecchio. Uno spettacolo multiforme così come multiforme è il cast, che comprende, oltre a voi due, anche Nicolas Vaporidis, Gianni Fantoni e Jonis Bascir. Com'è lavorare con questa squadra?

Conticini «Siamo attori molto diversi che si sono allineati perfettamente. Con Luca prima di “Mamma mia” non ci conoscevamo: è bastato studiarsi un poco e ci siamo piaciuti subito. Anche con Gianni, con cui sto sul palco praticamente dall'inizio alla fine, è nata una bellissima intesa».

Ward «Quando i professionisti sono di altissimo livello (io, attore un po' per caso, naturalmente mi escludo dal gruppo), tutto viene naturale. Non ci sono prime donne, ma solo un obiettivo comune».

Cosa caratterizza questa rivisitazione dello storico musical a firma di Massimo Romeo Piparo?

Conticini «L'ambientazione e le musiche. La città in cui le vicende sono ambientate è Torino. La fabbrica nella quale all'inizio lavorano i protagonisti è una grande realtà produttiva che potrebbe ricordare la Fiat. La colonna musicale è trascinante, con l'orchestra diretta dal maestro Emanuele Friello».

Il film ha oltre 20 anni, ma la storia è ancora attualissima…

Ward «La storia è addirittura più attuale adesso di allora. Si trattano temi come la perdita del lavoro, le diversità, l'affidamento dei figli. Alla fine degli anni Novanta, quando uscì il film al cinema, la disoccupazione era un fantasma, oggi invece storie di crisi e di riscatto come questa sono all'ordine del giorno. Il messaggio che lo spettacolo vuole veicolare è affidato proprio a una battuta del mio personaggio, all'inizio, quando dice: “Non chiederti tanto che cosa lo Stato o i sindacati possano fare per te, ma cerca di essere artefice del tuo destino”. In fondo, specialmente noi italiani, siamo artisti anche nel sapercela cavare».

Siete in tour ormai da un po': l'aneddoto più divertente di questi mesi?

Ward «Di aneddoti ce ne sono parecchi ma ricordo in particolar modo le repliche di Trento. Un teatro che tiene oltre 900 posti: contammo 8 uomini alla pomeridiana e 10 alla serale. Per il resto, solo donne. Non essendo più “di primo pelo”, sono cose che fanno sempre piacere».

Quindi, è vero? Si tratta di uno spettacolo «per sole donne»? Se non sbaglio il finale vi vedrà sul palco completamente come mamma vi ha fatti. Confermate?

Conticini «Un finale goliardico, più che scabroso. Rimarremo completamente nudi sul palco, è vero, ma ci sarà un gioco di luci che renderà tutto molto divertente. Il nostro pubblico è per la maggior parte femminile, questo è naturale, ma lo spettacolo è assolutamente a misura di famiglia».

