E' il fidentino Ergys il protagonista del videoclip di Bengji e Fede

Bello, talentuoso, grintoso, 21 anni proprio oggi e un grande sogno nel cassetto: fare l'attore.

«Spero si apra al più presto, questo cassetto» ha esclamato Ergys Kembaci, un bel ragazzo fidentino, origine albanese, che si ispira a Tom Cruise.

La sua famiglia come detto è di origine albanese, ma Ergys è cresciuto in città, dove lui è arrivato piccolissimo e dove abita tuttora. E quindi si sente fidentino a tutti gli effetti. «Sono stato notato appena sedicenne – ha raccontato – e mi hanno proposto di apparire come protagonista in spot televisivi e anche in sfilate di moda. Così ho frequentato una scuola di recitazione e quindi sono apparso in spot pubblicitari per zaini Seven, Mc Donald's, Conad, Fanta e anche in uno spot che rappresenta le scuole di moda in tutta la regione Lombardia. Ho anche partecipato a diverse sfilate. E di recente sono apparso nel videoclip di Benji e Fede, col brano Sale. Questo ultimo lavoro, come protagonista nel videoclip, mi ha entusiasmato, anche perché Benji e Fede, sono molto alla mano, semplici, e mi hanno fatto sentire perfettamente a mio agio».

Ergys, che comunque non si è montato la testa, continua a lavorare come parrucchiere, sognando di essere il prossimo «Top Gun». «Ho una splendida famiglia – ha concluso Ergys - che mi sostiene e che ringrazio. Adesso intanto, festeggio i miei 21 anni e andrò in discoteca con gli amici. Spero che il nuovo anno possa regalarmi nuove soddisfazioni. E che i miei sogni di gioventù si avverino al più presto. Ci credo». Buon compleanno e buona fortuna, Ergys.

