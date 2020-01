Il Colorno rugby in festa con i tortél dóls

MICHELE DEROMA

COLORNO L'Hbs Rugby Colorno ha voluto compiere un passo in più, nel segno dell'amicizia e dell'amore per il proprio paese, rispetto al clima amichevole e familiare tipico del mondo del rugby ed espresso alla perfezione dal classico rituale del terzo tempo.

Ieri la società colornese, prima della delicata sfida salvezza nel massimo campionato di Top12 vinta per 29-22 contro i Lyons Piacenza, ha unito tifosi, appassionati, addetti ai lavori e dirigenti delle due squadre in un gustoso prepartita, con la finalità di sostenere le associazioni locali: all'interno della clubhouse «Al Travacon» e nell'area hospitality il protagonista è diventato il tortél dóls, il piatto tipico della Bassa Est che arrivò nel Parmense grazie alla duchessa Maria Luigia.

Circa duecento persone hanno approfittato dell'iniziativa per assaporare piatti di tortelli preparati con maestria e abilità, in mattinata, dalle rezdore della Confraternita del tortél dóls. «L'idea - ha spiegato Stefano Cantoni, dirigente dell'Hbs Colorno e consigliere della Federazione - è nata in settembre, durante l'evento «Lo sport in piazza», da noi organizzato e destinato nell'occasione a sostenere la Pubblica Assistenza e il gruppo Volontarie Vincenziane di Colorno».

Il successo ottenuto da questo primo appuntamento, continua Cantoni, «ci ha convinto a riproporre la stessa iniziativa anche nei prepartita dei match di campionato che giocheremo nel nostrio stadio».

Ieri il primo appuntamento di questa iniziativa ha riscosso il suo primo importante successo, come ha dimostrato il particolare gradimento degli ospiti per i tortél dóls.

Ora il progetto proseguirà nelle prossime settimane a favore di altre associazioni del territorio: «la nostra società deve essere totalmente a disposizione della comunità e cercare di coinvolgerla, per favorire uno scambio di sinergie ed esperienze che possano fungere come un motore e un vantaggio importante per tutto il paese». L'appuntamento di ieri mattina è stato organizzato in collaborazione proprio con la Confraternita del Tortel Dols, «un ente che sta compiendo un lavoro incredibile - ha ricordato Cantoni - per rivitalizzare un piatto storico e una ricetta che rischiava di perdersi nei vecchi cassetti delle abitazioni dei nostri nonni».