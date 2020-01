Matematica in inglese, Sofia Amigoni è «Top student in the world»

Prestigioso riconoscimento per una studentessa fidentina della classe terza B del locale liceo scientifico Cambridge, Sofia Amigoni, che ha ottenuto l’importante premio «Top student in the world» nella materia Mathematics.

Sofia è risultata una degli studenti migliori al mondo in questa prova di esame di matematica. L’eccezionale riconoscimento le è stato assegnato dal Cambridge Assessment Internationl Education, dipartimento dell’Università di Cambridge, per i risultati conseguiti negli esami Igcse, sostenuti da migliaia di studenti in più di quaranta nazioni in tutto il mondo. Insomma un genio della matematica, questa ragazza fidentina discreta e umile.

Sofia ha sostenuto la prova interamente in lingua inglese su programma fornito dalla Cambridge University, che si sono svolti presso l’Istituto Paciolo D’Annunzio, scuola ufficialmente riconosciuta come sede di certificazioni internazionali Cambridge dal 2015.

Grande soddisfazione per il dirigente scolastico Ciro Marconi, per gli insegnanti, gli studenti e per tutta la scuola fidentina. «Sono molto orgogliosa di avere ottenuto questo riconoscimento da Cambridge University – ha spiegato Sofia - a coronamento del lavoro svolto nel biennio. La sezione Cambridge del mio liceo scientifico è impegnativa ma di grande soddisfazione. Studiare tre materie in lingua, secondo i programmi e metodi britannici, non solo ha potenziato la mia padronanza dell’inglese, ma mi ha anche incuriosita, ampliando i miei orizzonti e mi ha incoraggiata a scegliere di trascorrere un anno negli Stati Uniti, ospitata da una famiglia e frequentando a quarta in un liceo locale». s.l.