Settantenne muore nel bosco per un malore: ritrovato dopo ore

ERIKA MARTORANA

BORE Tragedia in località Musino, tra Bore e Luneto. Il corpo senza vita di un settantenne del posto è stato infatti trovato, dopo alcune ricerche, alle prime ore dell’alba di ieri, poco distante dall’abitazione dell’uomo, che viveva con il fratello. Era stato proprio lui, venerdì sera, a lanciare l’allarme, preoccupato per non avere visto rincasare il 70enne.

Alle ricerche hanno preso parte i carabinieri di Pellegrino Parmense e, in un secondo momento, i vigili del fuoco di Fidenza.

L’uomo, già deceduto, è stato infine trovato poco distante dalla sua casa, che si trova proprio nel bel mezzo del bosco, sopra alla strada provinciale 359. Secondo le prime ricostruzioni, il 70enne sarebbe uscito per andare a prendere la legna, quando, improvvisamente, sarebbe stato colpito da un fatale malore; sarà ora l’autopsia a stabilire con esattezza le cause della morte.

Sul posto è giunta anche un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Pellegrino Parmense, i cui medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso che risalirebbe a diverse ore prima, se non al tardo pomeriggio del giorno precedente.

Un vero e proprio dramma quello della scomparsa del borese, che viveva da sempre insieme all’adorato fratello, e che non si era mai sposato né aveva avuto figli. Un velo di incredulità e dolore è calato sul comune e sui concittadini della vittima, che viene ricordato come una persona infinitamente disponibile e di buon cuore. Nel corso della sua vita era stato postino e, poi, conducente nel settore del trasporto pubblico.

«Era un uomo speciale - hanno ricordato alcuni conoscenti - sempre cortese. Durante le gite organizzate a Bore per l’Arena di Verona ci accompagnava sempre come volontario ed era adorabile, come il fratello. Gli siamo vicini in questo momento di dolore».