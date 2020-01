Collecchio, bimbo cade da 5 metri: è gravissimo

COLLECCHIO È caduto dalla finestra della sua abitazione, procurandosi un gravissimo trauma cranico e ora si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Maggiore di Parma.

Drammatico incidente, ieri pomeriggio attorno alle 17 in via Spezia, a Collecchio. Un bambino di 5 anni - nato in Italia ma figlio di una famiglia di immigrati - pare per cause del tutto accidentali ha compiuto un volo di circa 5 metri, cadendo nel cortile di casa e sbattendo violentemente il capo.

Il piccolo al momento dell'incidente si trovava in casa con i genitori e due fratellini quando sarebbe salito su una sedia per affacciarsi da una finestra e sarebbe successivamente caduto in avanti.

Subito è stato dato l'allarme e sul posto sono giunte in poco tempo un'ambulanza e l'automedica dell'Assistenza pubblica di Collecchio.

Fin da subito le sue condizioni sono sembrate gravi al personale medico e paramedico intervenuto.

Dopo aver stabilizzato le sue condizioni e intubato il bambino, il medico ha disposto il trasporto all'ospedale Maggiore e poi - visto il grave trauma cranico con ematoma celebrale - il ricoverato nel reparto di Rianimazione.

La prognosi è riservata e le sue condizioni, purtroppo, sono giudicate molto gravi.

Subito dopo sul posto sono giunti anche i carabinieri per effettuare le verifiche e ricostruire quello che è accaduto, ma, come detto, dai primi riscontri si tratterebbe di un drammatico incidente. r.c.