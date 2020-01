Kulusevski al top, il miglior Hernani e un super Gagliolo

PAOLO GROSSI

KULUSEVSKI 7,5 Magari non è ancora ai livelli di due mesi fa, ma ieri s'è ritrovato in pieno. Non gli si può chiedere nell'arco di 97 minuti di essere decisivo in ogni giocata, ma contro l'Udinese ha dato un apporto determinante per il gol fatto, sia pur con la complicità di Musso, per il contributo a quello di Gagliolo, e per gli oltre 12 chilometri percorsi che tengono cucito il centrocampo e l'attacco.

SEPE 7 Il guizzo in controtempo sulla punizione deviata di De Paul è stato eccezionale quanto importante. Ha poi compiuto altri due o tre interventi efficaci e gestito con disinvoltura la costruzione bassa.

DARMIAN 6 La presenza di Kucka davanti a lui lo ha decisamente aiutato in interdizione. Finalmente poi, quand'è uscito Gagliolo, lo abbiamo visto anche a sinistra dove ha giocato spesso in passato.

IACOPONI 6 Ha rischiato di fare una frittata perdendo un pallone da ultimo uomo. Prendere gol lì avrebbe complicato assai le cose. Per il resto però è stato impeccabile pur contro un granatiere come Okaka.

BRUNO ALVES 6,5 Contro i centravanti come Okaka si esalta, gli fa sentire il fisico e il mestiere. Di testa, su azione e calci piazzati, le ha prese quasi tutte e non ha neanche dovuto fare troppo ricorso alle maniere forti.

GAGLIOLO 7 Molti altri calciatori nelle sue condizioni (nottata con febbre e guai intestinali) non avrebbero giocato. Lui ha fatto un'ora alla grande e in più un gol alla Van Basten. Chi lo ferma più?

LAURINI 6 Subentra e mostra di soffrire un po' la superiore fisicità di avversari più caldi, tant'è che prende subito un'ammonizione. Non è uno che si esalta nelle mischie difensive.

KUCKA 6 E' stato molto bravo sul piano tattico e non ha lesinato sulla corsa anche se in questo periodo fisicamente non è al top. È però comprensibile che D'Aversa non voglia mai farlo rifiatare.

SCOZZARELLA 7 Una signora partita, con tanto spazio attorno a sé. Ha faticato a prendere Mandragora che piombava dalle sue parti a mille allora, ma non è uno stopper. Bravo però a orchestrare le due fasi.

GRASSI SV Entra nel finale e prova anche ad arrotondare in contropiede.

HERNANI 7 Più defilato sulla sinistra ha trovato spazi più adatti al suo passo e ha fatto un figurone. È stato il crociato che ha recuperato più palloni (16): vuol dire che pur avendo classe, sa fare molta legna.

CORNELIUS 6,5 Non ha avuto molte occasioni per provare a segnare ma ha giocato una gara generosa, correndo, saltando, facendo sponde e difendendo palloni. Insomma, quel che serviva con un doppio vantaggio da difendere.

KURTIC 6 Si intercambiava con Hernani sulla sinistra e la catena ha funzionato bene. Magari entrambi potrebbero diventare più ficcanti in zona gol, ma se segnano altri e poi c'è da conservare, va bene così.

DERMAKU 6 Mette il fisico al servizio della squadra, incorna un paio di bei palloni in area. Insomma, si è reso utile.

Allenatore D'AVERSA 7,5 Fa di tutto per scrollarsi di dosso l'etichetta di difensivista e se i media nazionali fossero più attenti avrebbe più estimatori. Ieri ha progettato un assetto diverso responsabilizzando assai Scozzarella ma mettendo anche Hernani nelle condizioni migliori. Avremmo messo prima Dermaku invece di Laurini, ma in generale quel che sta facendo, con la rosa così decimata, ha del miracoloso.