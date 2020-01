Ladri in azione: rubati gioielli e armi

LUCA PELAGATTI

E' un sospetto che resta inciso nel cervello. E che, dopo aver rimesso a posto la casa completamente buttata all'aria dai ladri, torna a ronzare nel cervello. «Sono rimasto fuori di casa solo poche ore. Come facevano a saperlo? Mi stavano tenendo d'occhio? C'è qualcuno che mi seguiva?». E se possibile, questo tarlo fa forse ancora più male del furto che si è subito.

Un pensiero questo che è è passato per la mente di coloro che nelle scorse ore hanno ricevuto la visita dei ladri. Nella stessa fascia oraria e ai due lati opposti della città.

Il primo furto, il più grave per l'entità e pericolosità della refurtiva, è stato messo a segno nel tardo pomeriggio in via San Bruno, nella zona di San Lazzaro.

Ad essere colpita è stata una villetta i cui proprietari sono usciti intorno alle 15.30 per godersi il pomeriggio di festa. E che al ritorno hanno avuto la brutta sorpresa. Verso le 20.30, infatti, hanno aperto la porta e hanno immediatamente compreso quello che era accaduto. Ovvero che i ladri avevano messo a segno la loro razzia. Con comprensibile amarezza hanno visto tutte le cose messe sottosopra e seguito le tracce dei malviventi che erano entrati da una finestra. Per farlo, senza preoccuparsi di essere visti o notati hanno tagliato con un flessibile due sbarre che proteggevano la finestra. A quel punto, conquistata una via d'accesso, i ladri sono entrati e hanno iniziato a frugare nelle stanze prendendo gli oggetti di maggiore valore come oggetti preziosi. Non solo: in un armadio hanno trovato anche delle borsette di grande valore di marchi assai noti. E si sono presi pure quelle. Poi, esplorando in giro, hanno trovato anche un armadio dove i padroni di casa conservavano, in maniera assolutamente regolare, quattro fucile e li hanno razziati.

Quindi hanno iniziato la loro ritirata. Che però qualcuno deve avere disturbato. Quando infatti, dopo la chiamata dei padroni di casa al 113 sono arrivati in via San Bruno gli agenti delle volanti hanno trovato che la maggior parte delle borsette, di griffe come Hermes e Luis Vuitton, erano state abbandonate nel cortile così come uno dei fucili. E questo fa pensare che qualcosa abbia disturbati i ladri che se ne sono dovuti andare in tutta fretta. Ma non certo a mani vuote.

Un finale analogo all'altro colpo messo a segno in un appartamento al primo piano di via Vietta, a San Pancrazio. Anche qui i ladri sono passati dalla finestra, raggiunta arrampicandosi, che poi hanno forzato. Quindi hanno razziato un paio di collane d'oro e messo a soqquadro il resto della casa cercando altri preziosi. Ma in casa c'era la cassaforte. E quindi si sono dovuti accontentare e svanire prima del ritorno della padrona di casa.