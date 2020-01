Oliviero Toscani sbarca a Parma con la sua Fabrica

KATIA GOLINI

«Vorrei fotografare la “r” moscia dei parmigiani. Sì, sì, proprio così, vorrei fotografare un suono, anzi i suoni. Quello che non si vede, ma si sente. Quello che c'è ma non si è mai visto». Lo aveva promesso lo scorso giugno dal palco del Regio - per l'Anteprima di Parma 2020 - e lo conferma. Il creativo, il provocatore, il fotografo-artista Oliviero Toscani, porta alla Capitale italiana della cultura la sua Fabrica, il centro di sperimentazione fondato con Luciano Benetton, per un progetto legato alle immagini nelle loro varie declinazioni e per allestire a Parma il più grande set fotografico mai realizzato finora (oggi alle 17,30 la presentazione al Palazzo del Governatore».

Toscani e un suo team, dunque, in pianta stabile in città per un anno. L'obiettivo? Raccontare tutto. Parma e i parmigiani, il Parmense e i parmensi, i luoghi, le eccellenze, i mestieri, le imprese, i monumenti. E ancora, il cibo, la storia, la politica, i negozi, i musei, le scuole, le chiese, gli animali e anche la musica.

Tutti sono chiamati a partecipare dagli amatori - compresi quelli che con l'obiettivo giocano a fare selfie - ai fotografi professionisti. E poi i fotografi più famosi del momento saranno ospiti speciali di un «tour de force» fatto di incontri aperti al pubblico, workshop, seminari.

«Vorrei che uscisse qualcosa in grado di fare di me il primo ad essere stupito. Verranno a Parma nomi noti nel panorama internazionale interessati a farci vedere quello che ancora non si è visto di voi. Parma è una città viva, la patria di tanti grandi giornalisti e di uno come Pietro Bianchi. Quest'anno non potevamo mancare. Parma sarà, almeno nel 2020, non solo capitale italiana della cultura ma anche della fotografia. Sarà un'occasione incredibile anche per immortalare un momento storico che resterà per sempre. Porteremo avanti qui il progetto, a cui lavoro da anni, “Razza umana” e anch'io fotograferò i parmigiani. E quella vostra bellissima “r” moscia».