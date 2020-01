Bedonia in lacrime per Carla Bernabò

GIORGIO CAMISA

BEDONIA Paese in lutto per la scomparsa di Carla Bernabò in Sghia. Carla aveva 83 anni ed era una donna straordinaria, molto religiosa, altruista, sempre in prima linea pronta a sostenere ogni tipo di iniziative, un faro per Bedonia e per il territorio della montagna Ovest: «Con la sua presenza costante a rosari e funerali, ha dato testimonianza viva di come debba essere attenta e presente una comunità - ha spiegato nell’omelia monsignor Lino Ferrari parroco di Bedonia che ha presieduto il rito funebre -. Lei era presente soprattutto nei momenti più dolorosi e tristi della vita delle famiglie. La grande partecipazione alle sue esequie vuole essere un ringraziamento per quello che Carla ha saputo donare nella sua vita a tutti noi». Alle parole di monsignor Lino ne son seguite quelle di Filippo Dell’Amico che a nome suo e della comunità ha ripercorso con un messaggio profondo e commovente la vita di Carla. Carla Bernabò era la memoria storica del paese, nata a Bedonia l’8 maggio 1936, terza e ultima figlia della sua famiglia fin da ragazza si era distinta per la sua innata laboriosità e anche per l’innata appartenenza a Bedonia e alla sua gente. Il suo piccolo laboratorio era sempre aperto per accogliere i tanti clienti, con le sue mani veloci e sapienti aveva sistemato abiti, giacche o pantaloni e poi aveva preparato e cucito il materasso dove è ancor oggi posato il simulacro di Gesù morto. Negli anni 70/80 fu responsabile della sartoria bedoniese dove trovarono occupazione decine di giovanissimi disoccupati. Nel 1956 si sposò con il barbiere di Bedonia Guido Sghia con il quale aveva da poco festeggiato il 63esimo anniversario di nozze. Carla era lei il volano delle tradizionali feste di paese, in modo particolare la festa della trota e la bellissima infiorata in occasione del Corpus Domini e poi immancabile presenza nella cura della chiesa parrocchiale di Sant’Antonino. Carla lascia il marito Guido e i figli Pier Carlo e Paolo con le loro rispettive famiglie.