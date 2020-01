Donna delle pulizie fa sparire gioielli per 70mila euro

ROBERTO LONGONI

NOCETO A Noceto, pensava che i gioielli fossero al mare, al mare si convinceva che fossero nella terza abitazione del marito, in un'altra città. Il «problema» di avere troppe case condito con quello (senza virgolette) di trascorrere un periodo non proprio sereno. Era durata qualche settimana la caccia al tesoro da parte della legittima proprietaria, una 47enne originaria dell'Europa dell'est sposata con un 55enne nocetano. E alla fine i gioielli, suoi e della suocera, non erano in nessuna delle tre case supposte: è su Facebook che sono ricomparsi. Nel mondo social e virtuale. E virtuali, o piuttosto irraggiungibili, per lei sono rimasti: la proprietaria non ne è mai più tornata in possesso. I monili, per un valore di 70mila euro, hanno preso il volo. Forse letteralmente, perché con essi è scomparsa la 44enne peruviana che per questo furto è stata condannata in primo grado.

La vicenda risale al 2013, quando la donna conobbe la sudamericana quasi coetanea. Era un periodo non proprio semplice per la prima, costretta a letto da una serie di cure e spesso sola per gli impegni lavorativi del marito. Così, la sudamericana finì per andare a farle compagnia oltre che le pulizie. Pare che l'impegno l'abbia preso davvero sul serio. Presto sparì il primo braccialetto d'oro (alla fine all'appello ne mancheranno dieci), poi un orologio di Dior, una collana con zaffiri, un anello... La proprietaria, affezionata all'«amica», incolpò se stessa, la propria sbadataggine, mentre il marito già sospettava. Poi, un bel giorno l'altra non si presentò più.

Fu su facebook che parte del tesoro ricomparve. Al collo, ai polsi e alle dita della peruviana. Contattata, lei in un primo tempo negò, per poi ammettere con un sms: «Ho rubato e ho continuato a venire da te, sopportando ogni tuo nervosismo. Presto partirò». Così fece. Inutile cercarla all'indirizzo dell'amico al quale era domiciliata, a Casale di Mezzani. Sparita, forse volata oltreoceano con il tesoro con sé. Processata in contumacia, è stata condannata a 9 mesi e 240 euro di multa (pena sospesa) dal giudice Sebastiano Tosoni, dopo che il pm Lino Vicini aveva chiesto un anno e 400 euro di multa.