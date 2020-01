Emilio Boni, quel cuore «rosso» che piaceva a tutti

E’ stato un autentico personaggio, non solo amato e benvoluto dai propri compagni di partito, ma anche da quelli che non la pensavano politicamente come lui in virtù della sua onestà, della sua coerenza e di quella disponibilità tipicamente parmigiana nei confronti di chiunque avesse bisogno di un aiuto.

Emilio Boni è scomparso nei giorni scorsi all’età di 102 anni.

Parmigiano del sasso di borgo Grassani, quindi oltretorrentino doc, figlio di un maestro vetraio e di una «rezdora», di famiglia numerosa, Emilio, ancora bambino, si trasferì con i familiari a Firenze dove il padre Giuseppe andò a risiedere per affinare la sua arte di mastro vetraio decoratore.

Dopo qualche anno il ritorno a Parma dove Giuseppe fu assunto alla Bormioli Rocco. Quindi il padre di Emilio, avendo i figli come «sottcaldära», si mise in proprio aprendo un piccolo laboratorio nel quale creava gli artistici boccetti per la «Borsari Profumi» che dovevano contenere la famosa Violetta di Parma. Da sempre e storicamente uomo di sinistra, nelle file della Resistenza, Emilio combatté nel nostro Appennino con il nome di partigiano «Grandi» mettendo più volte a repentaglio la propria vita. Catturato, fu deportato in un campo di concentramento a Bolzano destinazione Germania. Terminata la guerra aderì al Pci divenendone funzionario attivo e presente a tutte le manifestazioni del partito che provvedeva egli stesso ad organizzare.

Ricoprì incarichi di assessore iniziando con il sindaco Ferrari per poi affiancare altri sindaci che si succedettero alla guida della città fornendo, anche in questa veste, prove di capacità e adamantina onestà. Fu assessore alla Viabilità, allo Sport e alla Polizia urbana in una città che, i suoi «vigili urbani», li chiamava semplicemente «al guärdij » e la cui visiera era nobilitata dall’elegante ed identitario stemma araldico della città.

Erano tempi in cui la sede del comando delle «guardie» era in piazza Garibaldi, sotto i portici del Grano, erano tempi in cui il traffico, anche in centro storico, era scarso.

Era una Parma più a portata di mano e di cuore, più educata e gentile che Emilio evocava sempre. Aveva ereditato dal padre non solo la grande tempra parmigiana, ma anche la passione per la caccia, come pure non rinunciava mai alla partita a briscola al circolo Arci San Leonardo di via Treves, calato nel quartiere San Leonardo dove trascorse tutta la vita con la moglie Laura, scomparsa nell’ottobre scorso.

Finché la salute glielo ha consentito, ha partecipato con grande trasporto ed altrettanta emozione ai raduni promossi dall’Anpi e dall’Aned portando, anche in quelle sedi, le sue testimonianze di combattente per la libertà.

Un fatto molto curioso fu riportato dal Corriere della Sera del 20 novembre 1968. In un articolo titolato «Il comunista eletto a Parma in un consiglio parrocchiale» si faceva proprio riferimento ad Emilio Boni, che fu eletto nel consiglio della parrocchia di San Leonardo ai tempi in cui era assessore in Comune nelle fila del Pci. Aveva precorso i tempi. Non aveva figli, Emilio, ma era legatissimo alle nipoti Daniela, Tiziana e Lidia che lo amavano come un padre.

I funerali si svolgeranno stamattina alle 10.15 partendo dalla Sala del Commiato di viale Villetta per il Tempio di Valera. Lo. Sar.