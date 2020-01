Salso, sabato la camminata per ricordare il mitico Johnson

Tanti salsesi continuano a ricordare Renato Borsi, da tutti conosciuto come Johnson, il 70enne salsese ritrovato senza vita un paio di settimane fa nella scarpata tra la ferrovia e la strada che conduce a Montauro, tratto che Johnson percorreva a piedi tutti i giorni, con qualsiasi condizione climatica, per recarsi a Salsomaggiore in quanto residente alla «Villa» di Montauro.

Renato Borsi nel corso della sua vita aveva saputo conquistarsi la simpatia e la benevolenza di tutti: appassionato di auto e di ballo, sempre sorridente, amante della «baracca», non si poteva non volergli bene. Scherzava e rideva con tutti. Un gruppo di amici ha così pensato di ricordarlo con una passeggiata, intitolata «Camminata della pantera – memorial Johnson», che partirà dal Bar delle rose sabato alle 15,30 e che avrà anche uno scopo benefico in quanto il ricavato dell’iscrizione obbligatoria, con un’offerta minima di 2 euro, sarà devoluto al Gruppo Alpini di Salsomaggiore.

All’atto dell’iscrizione verrà rilasciato un braccialetto sul quale sarà riportato un numero per partecipare all’estrazione di un premio finale. «La camminata prevede la fermata in alcuni bar prima di arrivare, percorrendo il marciapiedi esistente, in via D’Acquisto nel punto dove è stato ritrovato il corpo senza vita di Johnson e nel quale verrà lasciato un mazzo di fiori – affermano gli organizzatori –. Successivamente si rientrerà per arrivare nell’anello di Parco Mazzini: qui verrà apposta una targa sulla panchina dove era solito sostare per riposarsi. La manifestazione si concluderà al bar Club 88 dove verrà sorteggiato il vincitore del premio della lotteria, una damigiana di vino, simbolo dell’armonia, della giovialità e del sarcasmo che ha caratterizzato Johnson».

Per celebrare l’occasione è stata creata anche una maglietta che è possibile prenotare entro domani sera rivolgendosi al Bar delle rose, al Club 88 ed alla tabaccheria Simply e la cui consegna sarà effettuata venerdì. In caso di maltempo la camminata sarà rinviata di una settimana. M.L.