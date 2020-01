Tre anni e mezzo al truffatore degli assegni clonati

Spesso gli è andata bene, ma ha anche accumulato una serie di condanne. E, ieri, per il truffatore seriale con la «passione» per gli assegni a vuoto o taroccati, ne è arrivata un'altra: 3 anni e 6 mesi per questo 57enne, origini bolognesi ma residente a Modena, che nell'aprile del 2012 aveva colpito anche a Parma. Sei mesi in più anche della richiesta del pm Massimo Porta.

I complici sono rimasti ignoti, ma insieme a loro il modenese aveva scritto una mail a un'azienda parmigiana che commercializza bevande per avere un preventivo su una fornitura per uno studio pubblicitario reggiano. Naturalmente lo studio era all'oscuro di tutto, così come nulla sapevano delle telefonate che il 57enne faceva alla ditta le persone a cui risultavano intestati i cellulari. Ma la truffa ha retto fino al ritiro della merce: l'uomo si è infatti presentato con un assegno circolare di 6.218 euro. Che però quando i titolari hanno messo all'incasso è risultato clonato.

Ma siccome gli era andata bene, poche ore dopo si era presentato anche in un'altra ditta di bevande, già contattata prima via mail e poi sempre con uno dei telefonini intestati a una persona all'oscuro di tutto. In questo caso disse che la fornitura doveva essere per la fantomatica festa «100 giorni all'esame» organizzata dallo stesso studio pubblicitario reggiano. Poi, il solito «giochino»: assegno circolare di 8.438 euro, naturalmente falso. Così, oltre alla truffa, ha dovuto rispondere anche di ricettazione di assegni. r.c.