San Secondo, addio a Varacca il veterinario gentiluomo

MICHELE DEROMA

SAN SECONDO Nell'ambulatorio veterinario Croce Azzurra di San Secondo, dove andava di frequente per scambiare due chiacchiere con lo staff e consigliare i medici sulle cure o attività da svolgere, ricordano «la sua cortesia e i modi gentili: era un uomo d'altri tempi».

A caratterizzare Valter Varacca erano infatti gentilezza, garbo e sorriso, ma anche estrema professionalità, attenzione e conoscenza: il 93enne, storico veterinario di San Secondo, si è spento lunedì mattina all'ospedale Piccole Figlie di Parma, dove si trovava ricoverato da diversi giorni. Per tanti medici veterinari della Bassa, Valter Varacca era un maestro, dal punto di vista professionale.

«Un uomo vero e sincero, un preparato collega e una persona sempre disponibile per aiutare gli altri»: lo definisce in questi termini Stefano Brizzi, veterinario di Ragazzola di Roccabianca, che conosceva Valter Varacca dal ‘72, quando il secondo diede disponibilità al primo per una sostituzione estiva.

Dalla fine degli anni Sessanta, Varacca dirigeva il macello pubblico di San Secondo, dopo aver vinto il concorso da medico condotto veterinario, nella cittadina della Bassa: nato nel 1926, Valter aveva cominciato ad operare come libero professionista e aveva successivamente intrapreso la carriera del veterinario provinciale.

Dopo alcuni incarichi assunti anche tra Pavia, Mantova e Cremona, il concorso da medico condotto gli diede la possibilità di lavorare a pochi chilometri dalla sua Fontanellato, il paese dove era cresciuto e all'epoca viveva.

Nel settore veterinario, il centro di San Secondo diventò così un punto di riferimento anche per i vari comuni della Bassa, e secondo Brizzi «il merito fu proprio di Valter Varacca e della sua professionalità e capacità. Sapeva trattare tutti gli animali, dai piccoli ai grandi – caso raro per i veterinari di allora – e con un'eccezionale disponibilità: il telefono di casa Varacca era sempre pronto, anche di notte, per ricevere le telefonate di richiesta di interventi d'urgenza per parti animali o altre operazioni».

Di fianco a lui la moglie Marina, «supporto indispensabile per le attività di Valter» secondo Brizzi, e il figlio Luigi: «Varacca sapeva ben conciliare l'attività professionale con le esigenze di marito e padre di famiglia».

I funerali di Valter Varacca saranno celebrati oggi pomeriggio, alle 14.30, nella chiesa parrocchiale di San Secondo: le spoglie del 93enne medico veterinario saranno successivamente tumulate nel cimitero di Fontanellato, il paese di cui Valter era originario e a cui è sempre rimasto assai legato.