La casa? Concessa alle prostitute in cambio di incontri gratis: il proprietario patteggia

Georgia Azzali

Quando aveva incontrato Gloria (la chiameremo così), aveva forse già intuito l'affare. Aveva capito che quel miniappartamento in periferia avrebbe potuto garantirgli altri soldi sicuri e incontri di sesso assolutamente gratis. E così era andata: oltre a Gloria, altre due prostitute avevano ricevuto per mesi i clienti nel monolocale. Sono passati quasi sei anni dalla denuncia della Squadra mobile, e ieri l'uomo - 59 anni, parmigiano - ha patteggiato 1 anno e 4 mesi, oltre a 2000 euro di multa, per favoreggiamento della prostituzione (pena sospesa).

Una casa d'appuntamenti frequentata a ogni ora tra il 2014 e il 2015. Era stato un annuncio sul sito «Bakeca» a far conoscere Gloria e il 59enne, che aveva accompagnato la ragazza nell'appartamento in periferia per il loro primo incontro a pagamento. E subito dopo era scattata l'idea: l'uomo le aveva proposto di utilizzare il monolocale per i suoi appuntamenti. Nessun atto di generosità, ben inteso: in cambio, la ragazza avrebbe dovuto concedergli rapporti sessuali gratuiti.

Gloria accettò. Fino a qualche mese prima non si era mai prostituita, ma una situazione economica disperata l'aveva convinta a convivere con il disagio e la paura. Al suo sì, l'uomo le aveva anche spiegato che avrebbe dovuto portare i clienti nell'appartamento solo in giorni e orari prestabiliti, perché altre ragazze lo utilizzavano. E per evitare spiacevoli «incroci», l'uomo aveva organizzato il tutto come un perfetto manager: le prostitute dovevano accedere a un profilo Google, del quale il 59enne aveva fornito a tutte le credenziali d'accesso, aprire l'agenda calendario e segnare gli appuntamenti in base alla disponibilità della casa. Così, avrebbero avuto la certezza di poter fissare incontri in momenti in cui nessun altro era nel monolocale.

Patti chiari. E con Gloria, in particolare, anche un «do ut des» stabilito alla consegna delle chiavi dell'appartamento: da maggio 2014 e fino alla fine di giugno un incontro gratuito alla settimana. Da settembre a gennaio, invece, 300 euro mensili d'affitto ma anche alcuni rapporti gratis.

Fino a quando Gloria ha deciso di smettere. E la polizia ha fatto chiudere il monolocale degli incontri.