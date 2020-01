Marco Morandi a Parma: «Tra Alberto Sordi e i suggerimenti di papà»

MARIACRISTINA MAGGI

Cantante, musicista, attore, conduttore, padre di tre figli... E' un artista completo Marco Morandi e lavorando sodo è riuscito a slegarsi dalla difficile etichetta di figlio d'arte, come racconta nello spettacolo che riempie le sale da un paio d'anni in cui affronta con verità e ironia il rapporto con la famiglia: il padre Gianni e la madre Laura Efrikian. La sua verve e naturalezza si sono fatte notare subito sul palco tanto da diventare negli anni un apprezzato attore della commedia brillante; al Nuovo Teatro Pezzani ormai è di casa, il pubblico lo applaude con affetto e grande simpatia (la scorsa stagione era presente anche il grande Gianni in sala). Forse per questo la nostra città è stata scelta per il debutto nazionale della commedia «Il letto ovale» diretta da Matteo Vacca, con cui divide la scena insieme a Giancarlo Porcari, Veronica Pinelli, Annalisa Amodio, Annalisa Agliotti, Valeria Sandulli.

Bentornato Morandi: dopo «Taxi a due piazze» e «Se devi dire una bugia è meglio dirla grossa» ancora alle prese con la penna sagace del commediografo inglese Ray Cooney... una passione?

«Con “Il letto ovale” chiudiamo la trilogia dedicata ad un fantastico autore che amiamo particolarmente per i tanti intrecci, incastri, giochi di ruolo, di parola e doppi sensi costruiti ad arte. Ogni volta mi diverto moltissimo a lavorare sulla caratterizzazione del mio personaggio: dopo aver vestito i panni di un detective con la sindrome di Tourette, poi di un cameriere cinese, ora sarò un arredatore davvero molto, molto eccentrico... Tra le varie ispirazioni il debosciato aristocratico interpretato da Alberto Sordi nel film di Monicelli “I nuovi mostri”: se devo ispirarmi preferisco farlo in grande!».

C'è affiatamento tra lei, Matteo Vacca e il resto della compagnia?

«Siamo complici, ci capiamo al volo e nel tempo l'affiatamento è cresciuto sempre più: le scorse produzioni sono state apprezzate molto dal pubblico tanto che sono ancora richieste, siamo davvero un bel team. In questa pièce ci divertiamo molto in scena e speriamo di trascinare gli spettatori in un paio d'ore di spensieratezza e allegria, senza messaggi o riflessioni da portarsi a casa, se non suggerimenti su come tradire in tranquillità (dice ridendo, ndr): puro divertimento. Un modo per lasciare il mondo fuori e ricaricare le batterie con un po' di risate».

E' un musicista, ha studiato violino al Conservatorio per dieci anni, un cantante... ha anche affiancato suo padre nel varietà su Rai1 «C'era un ragazzo» (1999) e all'Arena di Verona (2013)...Il teatro ha preso il sopravvento?

«Galeotto è stato il musical “Gian Burrasca” (nel ruolo di Giannino Stoppani): ed è stato subito colpo di fulmine, la scoperta di un luogo magico che ti dà la possibilità di cambiare e metterti alla prova continuamente, anche a livello umano. Da allora non ho più smesso e tante sono state le soddisfazioni... Proseguo parallelamente la carriera musicale con due concerti/recital -uno dedicato a Rino Gaetano e l'altro a Francesco Guccini- e la tournée “Nel nome del padre-Storia di un figlio di...”, una visione ironica della condizione di “figlio d'arte” in una famiglia costantemente sotto i riflettori: uno show che mi piacerebbe portare a Parma».

I suoi genitori come hanno accolto il progetto?

«Si sono divertiti molto... Mi sento di dire che si sono sentiti orgogliosi».

Se non sbaglio nel recital interviene anche suo padre... Quali sono stati i suoi insegnamenti?

«Lavorare con lui è stato davvero formativo: più che darmi consigli ho imparato sul campo. Mi ha trasmesso valori che mi porto dentro come l'umiltà, la disponibilità verso gli altri, il rispetto del lavoro di tutti».

Poco più che ventenne ha partecipato a Sanremo Giovani... da un po' di tempo non scrive e compone...

«Ora il teatro mi assorbe tantissimo... ma come diceva Franco Califano, non escludo il ritorno...».

«Il letto ovale» è in scena domani e sabato (alle 21) e domenica (alle 16) al Nuovo Teatro Pezzani. Info: www.nuovoteatropezzani.it -0521.200241.