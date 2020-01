Pellizzoni, il campione salsese ha appeso il «peso» al chiodo

Nove titoli mondiali, quattordici europei, settanta campionati italiani assoluti, otto Coppe Italia, una Coppa Europa più numerosi Grand Prix per un totale di 370 gare in 28 anni. Sono questi i numeri impressionanti ottenuti nel powerlifting con i quali Francesco Pellizzoni si ritira dall'attività agonistica sia per ragioni anagrafiche che professionali.

A 43 anni infatti l'atleta salsese non se la sente più di proseguire in questo sport che comporta un notevole dispendio di energie: nel powerlifting infatti ogni singolo atleta è impegnato nel sollevamento del massimo peso possibile in tre esercizi, ovvero lo squat, la distensione su panca piana e lo stacco da terra. Pellizzoni può essere considerato ad ogni buon conto l'atleta più titolato d'Italia detenendo anche il record nello squat, fissato nel 2009 ed ancora oggi imbattuto, con il sollevamento di 400 chili.

«Ho effettuato la mia ultima gara lo scorso anno a giugno negli Stati Uniti vincendo i mondiali single lift di squat, panca e stacco. Ho cominciato a praticare questo sport nel 1990 – afferma Pellizzoni, sfogliando l'album dei ricordi – con un amico nella palestra C2: quello che all'inizio consideravo come allenamento per una solida base fisica è diventata una vera passione grazie all'incontro con il compianto Lucio Borsotti e da lì è cominciata la mia carriera con la prima gara vinta nel 1994 a Paderno Dugnano nel campionato italiano junior. Ricordo ancora che una volta tornato a casa misi la coppa sul comodino e non dormii per due settimane».

Per quali motivi hai deciso di smettere? «Devo ringraziare tutti coloro che mi hanno accompagnato in questo fantastico cammino ma quando alzi più di 300 chili il gioco si fa duro e diventa tutto più difficile non disponendo più dell'assistenza degli spotter (coloro che assistono e proteggono chi sta sollevando pesi in certi esercizi più pericolosi ndr). A ciò si deve aggiungere il fatto che alla mia età lavoro e famiglia portano ad altre priorità. A farmi maturare la decisione di smettere sono stati anche i dispiaceri legati alla scomparsa di alcuni amici tra i quali Lucio Borsotti ed Ercole Zanella».

Qual è il ricordo più bello? «Senza dubbio quello legato al record, ancora oggi imbattuto in Italia, dei 400 chili di squat nel 2009: avevo 32 anni e mi sentivo come un leone. Anche adesso che gli anni all'anagrafe sono 43 sono in forma però un po' di prudenza non guasta ed è giunta l'ora di smettere» conclude con una battuta Pellizzoni.

M.L.