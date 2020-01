Addio a Marisa Morini, il figlio Stefano fu massacrato al Federale

ISABELLA SPAGNOLI

Era il primo luglio del 1983, quando Marisa Morini perse il figlio Stefano Vezzani, 17 anni, massacrato a pugni e calci sul campo del Federale, a San Lazzaro, da un gruppo di coetanei durante «La Coppa dei bar». Una tragedia che sconvolse tutta Parma. Stefano, in tutti questi anni ha continuato a vivere nel cuore dei genitori, nel pensiero della sua mamma.

Un parco, anni fa, gli fu dedicato, in via Zanguidi, in quartiere Montanara (a due passi dalla loro casa); un importante riconoscimento per la famiglia che si riunì per l’inaugurazione di quello spazio verde che Stefano avrebbe amato continuare a frequentare. La tragedia segnò per sempre la vita di questa madre disperata che, otto anni fa, subì anche la perdita della figlia Stefania (mancata a soli 52 anni) e del marito Ugo.

Ora, Marisa, a 85 anni, ha chiuso gli occhi per sempre, raggiungendo i suoi cari. «Mamma ha sempre vissuto nella sua casetta in quartiere Montanara - spiega il figlio Sandro -. Ha condotto una vita semplice, faceva lavori umili e dignitosi. Collaborava con un’impresa di pulizie, era una lavoratrice instancabile. Da quando è morto mio fratello si è chiusa nel suo dolore, ha vissuto i rimanenti anni con quella poca forza che le era rimasta. È stata una madre splendida, affettuosa, dedita ai figli e al marito. Ora, con gioia, si occupava dei miei due figli; per lei i nipotini erano un prezioso tesoro. Dalla morte dei miei fratelli non si è mai ripresa, ma ha continuato a dispensare amore a tutti noi».

Il funerale di Marisa sarà celebrato domani. La partenza è prevista alle 10 dall’ospedale. Alle 10,30 parenti ed amici si riuniranno nella chiesa delle Sante Stimmate e poi nel tempio di Valera. Questa sera alle 20,30 sarà recitato il rosario sempre nella chiesa delle Sante Stimmate.