Borgotaro, traffico bloccato per controlli

FRANCO BRUGNOLI

BORGOTARO Controlli minuziosi, code un po' troppo lunghe, molte lamentele degli automobilisti. Un pomeriggio complicato, quello di ieri, per chi rientrava in auto a Borgotaro. I Carabinieri della Compagnia di Borgotaro, al comando del capitano Filippo Giancarlo Cravotta, sono intervenuti infatti (dalle 14 fino alla sera), con diversi equipaggi, in località Ostia Parmense, in particolare nei pressi delle ultime gallerie, quelle che immettono gli automobilisti nel centro di Borgotaro.

Si è trattato di un controllo a tappeto, uno di quelli effettuati soprattutto per quanto riguarda l'eventuale guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di di sostanze stupefacenti. Controllati anche i documenti. Un'ispezione certosina per reprimere varie attività criminali. Le verifiche hanno riguardato anche le armi: sono stati rinvenuti alcuni fucili, ma con tutti i documenti in regola, in quanto di proprietà di cacciatori della zona, quindi autorizzati. Tutte queste operazioni sono state effettuate nei confronti di tutte le auto (nessuna esclusa) che percorrevano la corsia di entrata, quindi in direzione Borgotaro. Per chi si recava invece a Parma, o località intermedie, nessuno stop.

I controlli però ha causato lunghe code, soprattutto all'interno delle tre gallerie: gli automobilisti hanno accumulato molto ritardo, per una media di oltre 45 minuti. In alcuni casi, anche di un'ora.

Quella interessata dalla serie di controlli è infatti una fascia oraria in cui sono tanti i pendolari che rientrano. Moltissime però le lamentele arrivate anche in redazione: mamme che non riuscivano ad arrivare in tempo alla scuola dell'infanzia per ritirare il bimbo, persone che hanno dovuto disdire appuntamenti presso medici, fisioterapisti, notai, in generale automobilisti che non capivano il motivo di tanta attesa.

Come ha confermato il comandante Cravotta, presente pure sul posto di controllo, la lunga e complessa operazione è stata soddisfacente e non ha portato a segnalazioni particolari.