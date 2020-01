Buco nella rete: volo dirottato su Bologna

Uno squarcio nella recinzione al Verdi: aereo in arrivo da Cagliari dirottato su Bologna. È accaduto ieri mattina. Durante le ispezioni di routine per garantire la sicurezza all'aeroporto di Parma, è stato rilevato uno squarcio nella recinzione perimetrale, provocato da ignoti.

Immediatamente, in accordo con Enac e polizia di frontiera, sono state attivate le procedure di bonifica allo scopo di escludere la presenza di ordigni o simili che potessero mettere in pericolo i passeggeri, il personale e gli aeromobili.

Operazioni che hanno obbligato alla «chiusura» del volo per il tempo necessario al completamento della bonifica. Di conseguenza il volo Ryanair in arrivo da Cagliari è stato dirottato sull'aeroporto di Bologna. «Tutti i passeggeri - ha fatto sapere l'aeroporto di Parma - hanno potuto raggiungere le loro città di destinazione in autobus». r.c.