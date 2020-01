I giorni della merla? Caldo record con 16 gradi

MARA VAROLI

Tra storie e favole, sono i giorni della «Merla». Per tradizione, i più freddi dell'anno. Anzi, così dovrebbe, perché al contrario le margherite sono già fiorite nei campi.

Per chi vive nel Duemila ha dell'incredibile il fatto che a Parma il 29 gennaio del 1907 la minima era di meno 13,5 e la massima di meno 5,5 gradi: il più freddo di sempre. Quasi una leggenda, visto che mercoledì scorso la colonnina di mercurio ha segnato una temperatura di 16,2. Insomma, un 29 gennaio 2020 con una massima da record, più alta che mai e ben 10 gradi sopra la norma, che dovrebbe essere di 6,7 gradi. Tant'è che lo zero termico si attesta ai 2.600 metri: molto alto per la stagione.

Altro che «merla», e da domenica addirittura farà ancora più caldo. Sì, tempi lontani quei giorni del 1740: alcuni soldati piemontesi dovevano trasportare un cannone di ghisa al di là del Po e solo grazie al freddo degli ultimi tre giorni di gennaio riuscirono nell'impresa: secondo il racconto di un certo Pauli, il Grande Fiume si ghiacciò e il cannone, detto per l'appunto «merla», riuscì a passare dall'altra parte. Ma la «merla» è anche quel dolce pennuto che per sopravvivere in quei gelidi giorni trovò riparo in un camino e quando uscì la fuliggine aveva mutato le sue ali bianche. Da sempre il 29, 30 e 31, per qualcuno anche il primo febbraio, si ricordano come le giornate di ghiaccio. Ma oggi più che mai la credenza prende forza, quando per colpa dell'uomo e delle sue cattive «abitudini» il clima è cambiato e la colonnina di mercurio ora si guarda bene di stare vicino allo zero.

«In effetti, mercoledì abbiamo avuto una massima di 16,2 e una minima di 3,4 - conferma Paolo Fantini dell'Università - e il caldo aumenterà, soprattutto lunedì. Fino a questo momento la media più alta del 29 gennaio è quella del 2016 con 10,4, mentre l'altro ieri era di 9,8, ma la massima più alta è proprio quella del 2020. Per il giorno 30 il record è del 1944 con una massima di 16, ma anche oggi sarà una giornata piuttosto calda, per cui vedremo».

Ma quali sono i giorni della merla più freddi di sempre? «Per il 29 gennaio è quello del 1907 con meno 13,5 di minima e 5,5 di massima - continua Fantini -. Per il 30 gennaio è quello del 1897 con meno 12,4 di minima e meno 0,2 di massima. Per il 31 gennaio è quello del 1947 con meno 12 di minima e meno 2,8 di massima». Anche nel Novecento non si scherzava: la signora Elda ricorda ancora quando da bambina nella casa dell'Oltretorrente, in vicolo Asdente, fino a marzo la mamma conservava il cibo nelle montagne di neve che si facevano in strada. Al contrario, in questo 2020 di neve almeno dalle nostre parti nemmeno l'ombra: «Ieri la massima registrata era di 11,6 e di 12,6 vicino a Terenzo - conclude Fantini -. Oggi invece potremo superare il record del 31 gennaio più caldo: per ora il primato rimane quello del 1995 con 13,4. In tutti i modi, nel 2020 i giorni della merla non sono certamente i più freddi dell'anno. Anche in questi giorni il tempo rimarrà variabile e le temperature rimarranno sopra la norma. Addirittura per lunedì e martedì è prevista l'entrata di una bolla di aria calda dal Mediterraneo e saremo in piena primavera con temperature tra i 15 e i 20 gradi. Solo da mercoledì potrebbe arrivare aria fredda».