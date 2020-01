Lite e spari vicino al parco Mazzini: due condanne

GEORGIA AZZALI

Quattro colpi di pistola sulla carrozzeria di una Polo. Esplosioni a pochi passi dal parco Mazzini, in quel pomeriggio del 9 febbraio di un anno fa. Lunghi attimi di paura, eppure ancora oggi sul movente restano molti interrogativi. Regolamento di conti per storie di droga, vecchie ruggini o più banalmente troppo alcol nelle vene: varie le ipotesi in campo, ma certo è che a sfidarsi furono due gruppi di albanesi. Il primo a costituirsi, dopo aver capito di avere il fiato sul collo dei carabinieri, fu Renato Mustafaj, 33 anni, e una ventina di giorni dopo fu la volta di Halil, stessa età del cugino. Tutti e due accusati di tentato omicidio e porto illegale d'arma, sono comparsi ieri davanti al gup Sara Micucci, ma alla fine dell'udienza le loro strade si sono separate: Halil, l'uomo che avrebbe sparato i colpi, è stato condannato a 4 anni e 8 mesi; due anni in meno, invece, per il cugino Renato, assolto dall'accusa di tentato omicidio, ma comunque responsabile del porto abusivo della pistola. Il pm Francesca Arienti aveva chiesto per tutti e due la condanna a 6 anni, ritenendo che Renato avesse comunque concorso sia moralmente che materialmente al raid punitivo.

La scelta del rito abbreviato ha consentito a tutti e due di poter beneficiare dello sconto di un terzo della pena. Ma se Halil (difeso da Alessandro Cristofori e Federica Folli) resta in carcere, Renato - come chiesto dagli avvocati Fabrizio e Filippo Poggi Longostrevi - verrà trasferito in una comunità di recupero per scontare il resto della pena, in attesa dell'appello. Nessuna provvisionale per le parti civili (assistite dall'avvocato Claudia Pezzoni), ma via libera al risarcimento in sede civile.

Ruoli e responsabilità diverse dei due cugini, per il giudice. Quel pomeriggio, la pistola - una Browning 7,65 - sarebbe stata nelle mani di Halil. Lui che poi avrebbe aperto il fuoco sull'auto dei due rivali albanesi, Leonard e Kladio Seferi. Ma quel giorno, quando i carabinieri arrivarono, verso le 17, all'incrocio tra via Puccini e viale Indipendenza, non trovarono nessuno. Né aggressori né vittime, ma a terra le tracce erano inequivocabili: quattro bossoli, macchie di sangue, frammenti di vetro, un cacciavite e anche una scarpa. Il ritrovamento dell'auto, però, ha poi portato alla svolta alle indagini, perché dopo un po' di reticenza il proprietario ha deciso di raccontare la trama di quel pomeriggio.

Prima la discussione, resa ancora più animata dall'alcol, poi la lite davanti al caffè Mazzini di via Puccini. Un confronto molto aspro. E sempre più pericoloso. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, infatti, Leonard e Kladio Seferi avrebbero improvvisamente visto Halil estrarre la pistola dalla cintura dei pantaloni e così sarebbero fuggiti verso la macchina. Il tempo di scaraventarsi sui sedili, e poi la marcia ingranata a gran velocità. Mentre i colpi foravano la carrozzeria e facevano esplodere i finestrini del lato destro.