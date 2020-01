Ucciso a pugni e abbandonato in via Micheli: c'è un secondo colpevole

GEORGIA AZZALI

L'avevano trovato sul marciapiede dove sfilava via sempre come un invisibile. Gheorghe Cimirinschi, 45 anni, moldavo, forse ha avuto un nome solo il 17 gennaio 2015 quando il suo corpo è stato scoperto in via Micheli, su un pezzo di cemento bagnato dalla pioggia. Distrutto dalla miseria e pestato a morte da chi con lui condivideva le giornate tra elemosina e rifugi di fortuna. Ucciso da chi l'ha riempito di botte e poi l'ha abbandonato, come Zadir Piotr, accusato di omicidio preterintenzionale aggravato. Quarant'anni, moldavo, era stato assolto dalla Corte d'assise di Parma, ma i giudici della prima sezione della Corte d'assise d'appello hanno ribaltato la sentenza condannandolo a 10 anni e 6 mesi. Confermata, poi, la pena di 1 anno per Vasile Guzun, 45 anni, anche lui moldavo, accusato di favoreggiamento per aver tentato di depistare le indagini con una serie di menzogne. Già definitiva da tempo, invece, la condanna a 7 anni di Dimian Vafancevif, il bielorusso accusato di omicidio preterintenzionale che, assistito dall'avvocato Claudia Pezzoni, scelse il giudizio abbreviato.

Dunque, non uno ma due colpevoli (salvo nuovi colpi di scena in Cassazione) per la morte di Cimirinschi, come ha sempre ipotizzato il pm Umberto Ausiello, che aveva fatto ricorso contro l'assoluzione di Piotr. Un ricorso in cui ha creduto fortemente anche il sostituto procuratore generale Pietro Ferrante, che ha insistito molto sulla rivalutazione delle dichiarazioni dei testimoni. Il pg aveva chiesto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (avrebbe voluto risentire anche il medico legale Nicola Cucurachi), ma si era visto «bocciare» la richiesta dai giudici. Poteva essere un segnale positivo per la difesa, invece i giudici sono poi usciti dalla camera di consiglio con la condanna. «Inaspettata, francamente - ammette Federico Silvestrini, difensore di Piotr insieme alla collega Chiara Ilari -. Ma, senza svelare nulla, c'è un motivo procedurale che ci consentirà di impugnare in Cassazione».

Certo è, invece, che non è mai stato possibile ascoltare la versione di Piotr. Sparito nel nulla e ufficialmente latitante. Ma era stato lui a chiamare per due volte i soccorsi, quando si era accorto che Cimirinschi era agonizzante o addirittura già morto. Ma aveva tolto dal telefonino anche la sim card. Molto più che un dettaglio, per l'accusa. E poi c'erano le parole contro di lui di Vafancevif, condannato anche in Cassazione.

Ma la difesa aveva anche insistito sul tasso alcolemico (4,3 grammi per litro) di Cimirinschi, trovato morto peraltro dopo una notte al gelo. Un livello da coma etilico. Ma se è vero che nel sangue di Gheorghe scorreva tutto quell'alcol, è altrettanto vero che il suo corpo mostrava altro: ferite alla testa, al volto, al collo e varie costole rotte. Era stato pestato, dopo una lite per motivi banalissimi e poi lasciato su quel marciapiede.

Un litigio tra anime disperate. Con una morte non voluta, che è andata al di là delle intenzioni di chi l'ha aggredito (da qui l'accusa di omicidio preterintenzionale), ma che si poteva prevedere, anche perché Gheorghe era completamente ubriaco. Ed è stato dimenticato sull'asfalto.