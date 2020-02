Argine «bucato» dalle nutrie: lavori in corso dell'Aipo

CRISTIAN CALESTANI

SORBOLO Per anni le sponde del canale Naviglia di Frassinara di Sorbolo Mezzani sono state simili ad un pezzo di groviera perché crivellate dalle tane delle nutrie. Ora, dopo le segnalazioni dei cittadini e la presa in carico del problema da parte del Comune di Sorbolo Mezzani, si sta intervenendo per porre rimedio a questa situazione pericolosa per la tenuta dell’arginatura con rischio di allagamento, in caso di piena del canale, per i terreni agricoli e per le case.

I lavori, a cura di Aipo, sono in corso da alcuni giorni grazie ad un consistente stanziamento di 170mila euro. «Sul canale Naviglia a Frassinara - spiega il sindaco di Sorbolo Mezzani Nicola Cesari - si sta compiendo un intervento di sostanziale ricostruzione e consolidamento dell’argine che è stato lesionato, negli anni, dall’azione delle nutrie che hanno riempito la sponda di buche per le loro tane. Il ripristino era necessario per la messa in sicurezza dell’area, a maggior ragione dopo la pressione idrica costante che le sponde del canale hanno dovuto sopportare in occasione delle ondate di piena dell’Enza e del Po che hanno fatto sì che i livelli delle acque restassero consistenti anche nel canale. Presto si interverrà anche per la messa in sicurezza delle arginature dei canali Fumolenta e Terrieri. Sappiamo benissimo quanto sia importante la lotta al dissesto idrogeologico e non vogliamo assolutamente abbassare la soglia d’attenzione». Tutti questi interventi erano molto attesi dai residenti nella zona. «In alcuni punti sembra esserci stato un bombardamento. Ci sono decine di tane in pochissimi metri. La sponda è indebolita e noi temiamo che le arginature possano cedere, specie in concomitanza di eventi, sempre più frequenti, come le bombe d’acqua» avevano dichiarato i residenti, allarmati, alla Gazzetta alcuni anni fa sollecitando l’intervento attualmente in corso. Sempre sul piano della sicurezza idraulica, come illustrato dal vicesindaco Romeo Azzali, si interverrà, grazie a 60mila euro stanziati dal comune di Sorbolo Mezzani, anche per la sistemazione di una frana emersa alla confluenza tra l’argine di Bocca d’Enza e l’argine consortile di Ghiare Bonvisi, un altro punto messo a dura prova dalle recenti ondate di piena del fiume Po.