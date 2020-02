Collecchio, ladri tentano altri raid

COLLECCHIO Altri due tentativi di furto nel collecchiese: resta alta la guardia da parte delle forze dell'ordine, in particolare dei carabinieri, a seguito dei diversi tentativi di furto che si sono verificati nel territorio di Collecchio negli ultimi giorni. I militari dell'arma hanno intensificato i controlli del territorio. Dopo il primo caso, segnalato qualche giorno fa in via Scodoncello, ne sono seguiti altri due: uno in via del Bergamino a Madregolo ed il secondo, ieri, nella frazione di Ozzano Taro. In via Scodoncello, qualche giorno fa, i ladri sono stati messi in fuga, proprio grazie al pronto intervento dei carabinieri. Erano circa le 20.30 quando una famiglia ha sentito dei rumori sospetti: uno dei malviventi era riuscito ad entrare in una camera ma è stato disturbato e se ne è andato. I ladri sono stati messi in fuga dai carabinieri e si sono dileguati nella campagna. Non è escluso che si tratti degli stessi malviventi che hanno tentato di entrare in una casa, due giorni fa, in strada del Bergamino a Madregolo. Anche in questo caso il tentativo di furto è andato a vuoto e i ladri si sono dileguati nelle campagne, all'arrivo dei carabinieri. Secondo le prime ricostruzioni della vicenda, si sono presentati incappucciati e con degli attrezzi, ma non sono riusciti nel loro intento. I residenti, però, sono impauriti. Ieri mattina, una famiglia residente in via Cavestro ad Ozzano Taro, si è accorta di un altro tentativo di furto andato male. La notte precedente hanno avvertito dei rumori strani, ma non si sono insospettiti più di tanto. L'amara sorpresa l'hanno avuta ieri mattina, quando si sono accorti che le imposte del piano terreno e la porta finestra erano state manomesse, nel tentativo di intrufolarsi nell'abitazione.

Da parte dei carabinieri e del comando di polizia locale dell'Unione pedemontana parmense il consiglio è quello di verificare sempre che imposte e finestre siano chiuse e di segnalare immediatamente persone e mezzi sospetti. In allerta anche i membri dei gruppi di controllo di vicinato di Collecchio e delle frazioni che collaborano con le forze dell'ordine, segnalando movimenti insoliti e persone sospette.

G.C.Z.