Fidenza piange Claudio Tassi. Aveva 61 anni

Dopo una lunga battaglia, contro cui ha lottato con tutte le sue forze, sino all’ultimo istante, se n’è andato a 61 anni, compiuti lo scorso Natale, Claudio Tassi. Gli amici lo chiamavano «Iaio». Da anni era affetto da una grave malattia degenerativa che gli aveva tolto le forze fisiche, ma non il suo sorriso e la sua voglia di vivere.

Come ha ricordato commosso il fratello Luca, ha lottato come un guerriero sino alla fine, non arrendendosi mai. D’altra parte era stato uno sportivo, un calciatore grintoso e determinato in campo, proprio come l’adorato fratello Luca, che aveva accudito sin dalla tenera età. Claudio, aveva giocato nelle giovanili del Fidenza Calcio e anche nel Soragna. Il calcio era stato la sua più autentica passione, un amore lo aiutava anche nei momenti della sofferenza: il fratello ha ricordato che era, come lui, un accanito tifoso della Juventus e non perdeva mai una partita della sua squadra del cuore. Luca aveva attivato l'abbonamento a Sky nella struttura in cui Claudio era assistito proprio per permettergli di seguire gli incontri in tv.

Claudio aveva lavorato alle dipendenze della Gas Impianti, facendosi stimare per la professionalità e le doti umane. Poi le avvisaglie di quella grave malattia neurologica, che pur aggredendolo, non era mai riuscita a spegnere il suo spirito da combattente.

Ieri la notizia della sua scomparsa ha fatto rapidamente il giro della città e in tanti hanno postato sui social saluti e messaggi di cordoglio. Paolo Ramenzoni, suo amico e appassionato come lui di calcio, postando una sua foto con la divisa da calciatore, lo ha salutato così: «Ti ricordiamo così, su un campo da calcio... la tua passione. Un onore essere stato tuo compagno. Ciao Iaio». E quindi decine di altri messaggi e condoglianze al fratello Luca.

Nella struttura in cui era ospitato, il Peracchi di Fontanellato, è stato assistito con affetto e dedizione da tutto il personale e proprio per questo, Luca, ha desiderato rivolgere una grazie di cuore a tutti per essere stati vicino a Claudio, facendolo sentire come a casa, in una grande famiglia.

Ha lasciato il fratello Luca con Cristina, la zia Iores, i cugini. Il rosario sarà recitato domani alle 19 in Cattedrale. Il funerale verrà celebrato lunedì alle 14.30 sempre in Duomo.

