I due cinesi contagiati hanno dormito a Parma

Da minaccia globale a emergenza cittadina, perché il caso del coronavirus passa anche da Parma. La coppia di coniugi cinesi di 67 e 66 anni ora ricoverati all'istituto «Spallanzani» di Roma per aver contratto il virus è infatti passata dalla città, dove ha soggiornato alcuni giorni in due diversi hotel.

ZERO PERICOLI

«Nessuna segnalazione e nessun caso sospetto di coronavirus è stato registrato a Parma. Le Aziende sanitarie di Parma hanno già definito le procedure per gestire tempestivamente eventuali segnalazioni, come da disposizioni regionali e ministeriali», si legge nella nota dell'Ausl. «Da parte dell'istituto Spallanzani, è arrivata la conferma che i due primi casi confermati in Italia, una coppia di cittadinanza cinese, hanno soggiornato brevemente a Parma prima di ammalarsi e venir poi ricoverati a Roma». L'Ausl assicura che è stata immediatamente avviata «un'indagine epidemiologica presso le due strutture alberghiere della città dove hanno soggiornato i due casi confermati».

Ma sono le righe successive a contenere la parte più importante. «Durante la loro breve permanenza a Parma, le due persone di nazionalità cinese non hanno manifestato sintomi: la probabilità di contagio durante il loro soggiorno a Parma è dunque praticamente inesistente».

IL VIAGGIO DELLA COPPIA

Milano, Verona, Parma, Firenze fino a Roma, dove si sono manifestati i sintomi della malattia: le autorità sanitarie di mezza Italia sono al lavoro, in queste ore, sulle tracce dei coniugi cinesi di 67 e 66 anni - i primi positivi al test nel nostro Paese - nel loro «grand tour» lungo la Penisola.

La coppia - originaria proprio di Wuhan, l'epicentro del virus - arriva in Italia il 23 gennaio, allo scalo milanese di Malpensa. I due fanno parte di una comitiva, una ventina di connazionali. Tutti insieme scendono la scaletta dell'aereo, ma non sono certo soli a bordo: accertamenti sono in corso anche sugli altri passeggeri del volo. Il gruppo però non si ferma a Milano, perché è diretto in Veneto, a Verona. Qui i coniugi cinesi passano la notte in un hotel di una grande catena internazionale, nella zona sud della città.

La Ulss di Verona ieri è andata sul posto, riuscendo a ricostruire che solo un addetto dell'albergo avrebbe avuto un contatto, «breve e a una certa distanza», con i coniugi. Per precauzione comunque si trova sotto sorveglianza medica mentre la stanza dei due coniugi è stata bonificata. «Per noi - fanno sapere dall'albergo - non c'è nessun allarme».

TAPPA A PARMA

Le orme della coppia conducono anche a Parma, e pure qui l'Ausl, dopo un summit in prefettura, ha avviato i controlli sui due alberghi in cui hanno dormito. È infatti a Parma che marito e moglie si sganciano dalla comitiva. Affittano un'auto e puntano a sud. Fanno tappa a Firenze, dove si fermano una giornata: anche la Regione Toscana ha attivato l'indagine epidemiologica. A Roma i due cinesi arriveranno prima dei loro compagni di viaggio. Alloggeranno un paio di giorni all'Hotel Palatino, un quattro stelle al centro di Roma. Nessun dipendente entrerà a stretto contatto con loro. Siamo ora al 29 gennaio: è la sera in cui si manifestano i sintomi del coronavirus, la sera in cui i due vengono trasferiti in ambulanza allo «Spallanzani». Giovedì sera l'annuncio del premier Giuseppe Conte conferma i sospetti: sono i primi casi accertati di coronavirus in Italia. Scatta la macchina della sorveglianza sanitaria.

IL RESTO DELLA COMITIVA

Che fine ha fatto il resto della comitiva che con i due «positivi»? Il tour prevedeva un passaggio in Costiera Amalfitana, per poi passare la notte a Cassino. E a Sorrento in effetti la comitiva cinese arriva, ma la coppia non c'è, non vi mette mai piede. Dal ministero rassicurano che rispetto ai membri della comitiva, asintomatici, non dovrebbero esserci problemi di contagi. Ma vanno tenuti lo stesso sotto controllo: il loro pullman viene raggiunto al casello di Cassino. Ci sono anche i medici della Asl. Il pullman, scortato dalle forze dell'ordine, rag

giunge lo «Spallanzani» dove è ricoverata la coppia, ricongiungendo una comitiva che certo confidava, per la foto di gruppo romana, in uno sfondo molto diverso.

RIFLETTORI SUL «PALATINO»

Al Grand Hotel Palatino, l'albergo a quattro stelle al centro di Roma dove alloggiavano i due turisti cinesi risultati positivi al coronavirus, i dipendenti ieri mattina erano al lavoro come tutti gli altri giorni. «La situazione è tranquilla. Nessun dipendente è entrato in stretto contatto con la coppia. La Asl ci ha rassicurato. Non ci sono pericoli né per i dipendenti né per i clienti che alloggiano nel nostro albergo», ha spiegato il direttore dell'hotel, Enzo Ciannelli. E anche l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, in conferenza stampa ha sottolineato: «Non si ravvedono ulteriori iniziative di sanità pubblica. La struttura può proseguire la sua attività». La camera dove alloggiavano i turisti cinesi, dopo essere stata sigillata, è stata decontaminata.

r.c.