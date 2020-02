Le piante in casa, più bici e meno smartphone: i consigli per una vita «sostenibile»

ANDREA VIOLI

«Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo». Antonella Bachiorri ha terminato con questa citazione di Gandhi le sue lezioni di educazione alla sostenibilità all'Università di Parma. Un messaggio che sintetizza l'importanza delle azioni di ognuno per affrontare i problemi, anche climatici.

Abbiamo chiesto a esperti e cittadini: cosa possiamo fare noi, nel nostro piccolo, per l'ambiente? Emergono vari consigli, dalla mobilità «leggera» all'uso delle piante in casa per abbattere lo smog. Ma il primo consiglio è informarsi, approfondire anche sul web affidandosi a fonti certificate e serie. Lo sottolinea Antonella Bachiorri, che in Ateneo è docente del dipartimento di Scienze chimiche, della vita e della sostenibilità ambientale. La sostenibilità, chiarisce subito, è un tema complesso, non bisogna banalizzare: spesso correla ambiente, economia e società. La docente auspica «una riflessione che nasca dalla conoscenza e da una consapevolezza degli effetti che hanno le nostre scelte». Un esempio semplice? «Scegliendo cosa mangiare a cena, se usiamo cibi che vengono dall'altra parte del mondo abbiamo un impatto maggiore. Quando scegliamo un frutto del nostro territorio o uno esotico dovremmo pensare all'impatto». I giovani appaiono interessati: «Sono curiosi di comprendere come funzionano alcune dinamiche che integrano diverse discipline - dice la Bachiorri -. Hanno sensibilità, anche se a volte c'è poca fiducia. Il ruolo dell'individuo invece è importante, possiamo riappropriarci di un ruolo attivo».

RUOLO CHIAVE DEI GIOVANI

I giovani: il loro è un ruolo chiave per il futuro. Dopo le manifestazioni di Fridays for Future, il preside del liceo Romagnosi Guido Campanini ha esortato i ragazzi a mettere in pratica alcuni consigli: spostarsi con i mezzi meno inquinanti, spegnere i cellulari almeno dalle 23 alle 7, optare per viaggi non troppo lunghi, evitare le bottiglie di plastica. Il Romagnosi, come altre scuole, ha installato distributori d'acqua e darà le borracce ai suoi 750 studenti. «Io ho il mio bicchiere in ufficio - dice Campanini -. Prendo l'acqua dell'erogatore comunale a Felino in bottiglie di vetro e di notte spegno il cellulare». Un gruppo di studenti e insegnanti ha formato il «Green team» per discutere di eco-sostenibilità. Ne fa parte anche Pietro Corso, 17 anni, rappresentante degli studenti. «La lotta al cambiamento climatico è lo scopo della nostra generazione - spiega -. Stiamo organizzando un ciclo di conferenze sulla sostenibilità dal punto di vista di economia, agricoltura, acqua. Il tema sta a cuore a molti ragazzi e fare informazione è importante». E cosa fa Pietro Corso nel suo privato? «Vado a scuola in bici, porto la borraccia, consumo poca carne e con la mia famiglia cerco di comprare prodotti provenienti da piccole realtà».

«PEDALARE LONTANO DAL TRAFFICO»

Le piante sono armi contro lo smog. Anche quelle che teniamo dentro casa. È il suggerimento di Tommaso Ugolotti, vicepresidente di Medici per l'ambiente di Parma. L'associazione ha promosso il progetto «Piantiamo la salute», per la piantumazione di spazi pubblici. «Il singolo cittadino può mettere nella sua abitazione il Ficus benjamin o il Pothos - spiega Ugolotti -. Alcune piante sono riconosciute come filtro biologico. Il piombo, il benzene e altri elementi sono dannosi, soprattutto per i bambini: le piante hanno la capacità di bloccarli. Il verde all'esterno, inoltre, dà una maggiore sensazione di benessere psicologico». A monte di tutto ciò, bisognerebbe cambiare abitudini e mentalità. Ma Ugolotti per primo è conscio che non è semplice. «Per la mobilità sostenibile, la soluzione migliore è la bici - sottolinea -. Il mio sogno sarebbe avere più strade dedicate a bici e pedoni. Uno studio a Londra ha dimostrato che i benefici dell'attività fisica fatta in strade ad alto traffico sono bloccati rispetto a chi fa camminate in zone verdi. E chi è a rischio (perché cardiopatico, diabetico, asmatico, obeso e così via) dovrebbe monitorare i dati Arpae sulla qualità dell'aria per capire quando è sconsigliabile uscire».

BRAVI NELLA DIFFERENZIATA

La mobilità fa sempre discutere. Per l'assessore all'Ambiente Tiziana Benassi, fra i parmigiani ci sono margini di miglioramento in questo. «Se “tutti” andiamo in bici, se facciamo massa critica è utile - spiega -. La vera sfida è rinunciare a certe “comodità”. Ma quando ci si abitua ai mezzi sostenibili, l'auto diventa scomoda». I parmigiani sono virtuosi nella gestione dei rifiuti. La Benassi rivendica che la raccolta differenziata arriva a 81,2%. «In 5 anni abbiamo ridotto anche l'indifferenziato del 65%: è un indice notevole». Oltre a differenziare meglio, insomma, Parma ha ridotto la parte di rifiuti che finisce nell'inceneritore. L'assessore annuncia poi che il 20 maggio sarà celebrata a Parma, anziché a Roma, l'apertura nazionale del Festival della sostenibilità.

Il sociologo Giorgio Triani porta nel dibattito un punto di vista differente: «Bisognerebbe usare meno plastica nel packaging e nella distribuzione. E facendo la spesa si possono scegliere prodotti con meno imballaggi. Bisognerebbe anche attivare una rete civica per fare più cultura del riciclo, ad esempio. Con il web ci sono possibilità immense: si può sollecitare la partecipazione in modo efficiente. In futuro le microreti fra persone interessate a un tema potranno fare la differenza. La gente deve riprogettare la società».