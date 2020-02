«Crescono» le righe blu e scoppia la polemica

Entra in vigore il nuovo piano sosta e già non mancano le polemiche. E parecchie. Molte infatti le lamentale dei fidentini che non hanno apprezzato le novità. In particolare non sono piaciuti i nuovi stalli a righe blu in piazza Gioberti, davanti alla chiesa di San Pietro. E c'è chi teme che alcune righe rimaste «bianche» fra non molto si trasformino in «blu». Botta e risposta anche sui social fra chi protesta e chi minimizza e liquida la polemica con un «andate in bicicletta».

L'amministrazione illustra così il nuovo piano sosta: «Domani 3 febbraio dopo un proficuo confronto con le associazioni di categoria, entra in vigore il nuovo piano sosta, che rappresenta una consistente razionalizzazione e innovazione rispetto a quello precedentemente adottato. Si tratta di una razionalizzazione nel senso che punta a rendere la sosta accessibile per tutti, con il giusto turn over, affrontando e risolvendo criticità storiche segnalate dagli operatori economici e mantenendo le tariffe più “low cost” della provincia».

«Il risultato è stato raggiunto diversificando le modalità di sosta e i relativi costi, a cominciare da chi fa un uso costante della sosta in centro che da oggi potrà usufruire di due diverse forme di abbonamento mensile, XL e Small, che consentiranno di parcheggiare 24 ore o mezza giornata risparmiando sensibilmente».

Le tariffe precise: nel caso del formato XL 2,50 euro per tutta la giornata rispetto a 5,40 euro di prima. Gli abbonamenti saranno utilizzabili per le aree di sosta del Foro Boario, di via XX Settembre, via Carducci, via Berenini, via Mazzini e piazza Gioberti, che complessivamente contano 290 posti auto.

Chi invece raggiunge occasionalmente il centro potrà contare sulla conferma di un'ora di sosta gratis ogni giorno (30 minuti al mattino e 30 minuti al pomeriggio) e l'abolizione del limite di due ore di sosta, il tutto a fronte di un aumento della tariffa oraria per la quale sostare due ore costerà 1.20 euro (con il bonus dei 30 minuti gratis).

«In questo contesto - spiega l'amministrazione - si è anche provveduto a rettificare la disposizione di poche righe bianche e blu: a Fidenza ci sono rispettivamente 533 righe blu e 1.957 righe bianche. In piazza Gioberti sono stati istituiti 22 stalli di sosta a righe blu e 6 nuovi stalli sosta in aumento rispetto ai precedenti riservati ai residenti; in via Mentana, nel compreso fra via Gandolfi e piazza Pezzana, 2 stalli di sosta a righe blu; infine in via Marconi, nel tratto compreso fra il sottopasso e via Ottomulini (fronte cimitero), 15 stalli a righe bianche con massimo 2 ore di sosta consentita a disco orario».

L'abbonamento XL ha un costo di 60 euro al mese e può essere acquistato attraverso l'App Easy Park o al Punto Amico, mentre quello Small, dal costo di 40 euro, può essere acquistato solo al Punto Amico del Comune di Fidenza.